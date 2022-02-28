Пока в Беларуси идут переговоры, Макрон позвонил Путину: что известно
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В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Как передает "Телеграф", об этом сообщает CNN.
По данным издания, Макрон поговорил отдельно с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Елисейском дворце отмечают, что разговор с Путиным длился 1 час 30 минут.
Макрон сказал, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".
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