Укр

Пока в Беларуси идут переговоры, Макрон позвонил Путину: что известно

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Фото с последней встречи Макрона и Путина Новость обновлена 28 февраля 2022, 17:25
Фото с последней встречи Макрона и Путина

В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Как передает "Телеграф", об этом сообщает CNN.

По данным издания, Макрон поговорил отдельно с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Елисейском дворце отмечают, что разговор с Путиным длился 1 час 30 минут.

Макрон сказал, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

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Фото с последней встречи Макрона и Путина
Политика
Пока в Беларуси идут переговоры, Макрон позвонил Путину: что известно
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