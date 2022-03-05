"Будут просто убивать": Данилов обратился к депутатам ОПЗЖ

Коллаборатов будут "уничтожать на месте".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на задержание нардепа Нестора Шуфрича и обратился к остальным депутатам ОПЗЖ.

Об этом сообщает Telegram-канал Регіони_інфо.

"Хотел бы обратиться к депутатам ОПЗЖ. Если вы еще будете шляться по нашим блок-постам – вас будут там просто убивать", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что это вы (депутаты ОПЗЖ — ред.) сообща привели в нашу страну войну вместе с российскими агрессорами, потому что вы являетесь коллаборантами.

Напомним, что как утверждают бойцы Теробороны, Шуфрич фотографировал блокпост. У его охранников отобрали оружие. После задержания Шуфрич стал героем многочисленных мемов.

Ранее Шуфрича избили в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист и главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов не сдержал эмоций и ударил нардепа. Шуфрич и Бутусов стали героями забавной карикатуры после драки на шоу.

Как сообщал "Телеграф", 3 марта, Верховная Рада проголосовала за закон о коллаборантах, который ужесточает ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения.