Между молотом и наковальней: военный эксперт объяснил, почему лукашенко медлит с вторжением в Украину

Белорусский диктатор все еще не опредилился, какую линию поведения стоит занять

Вероятное открытие "белорусского фронта" на российско-украинской войне весьма беспокоит многих граждан и отечественных экспертов. Впрочем, белорусский пособник кровавого диктатора александр лукашенко пока что не принял окончательного решения насчет участия РБ в агрессии Кремля против Украины.

О причинах сомнений политика "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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По его мнению, сейчас лукашенко находится словно "между молотом и наковальней", ведь давление на него происходит с нескольких сторон одновременно.

Во-первых, сами беларусы не сильно поддерживают войну россии против Украины. И принуждение армии к участию в боевых действиях может привести к обратному — а именно революции и социальному взрыву в Беларуси. При этом, говорит Жданов, лукашенко может угрожать не просто отстранение от власти, но и физическое уничтожение.

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"С другой стороны – путин, который, согласно данным разведки, тоже готовит физическое устранение лукашенко", — говорит военный эксперт.

Покушение на жизнь белорусского диктатора может быть выгодно Кремлю, потому что за месяц войны путин так и не дождался конкретного приказал от Лукашенко к армии насчет наступления.

Отметим, что накануне в Беларуси подчеркнули, будто бы не собираются влезать в военный конфликт между россией и Украиной. При этом северные соседи почему-то считают, что на их территории могут начаться провокации, в связи с чем готовы держать оборону. Некоторые украинцы считают, что таким способом лукашенко и его приспешники все же пытаются оправдать вероятное вторжение на территорию нашей страны.

На это намекает и тот факт, что украинских дипломатов высылают с территории Республики Беларусь.