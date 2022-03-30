В Канаде всерьез заговорили о безвизе с Украиной

За рубежом хотят помочь украинцем, бегущим от злобного российского режима

В Канаде предлагают ввести безвизовый режим для граждан Украины. Такое решение поддержал своим голосованием Федеральный парламент страны — для поддержания тех беженцев, которые решат выбрать Канаду как временное место жительства из-за российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные из отчета Постоянного комитета парламента Канады.

Известно, что депутаты поддержали отмену виз для украинцев, а также предлагают побыстрее выдавать электронное разрешение, что позволяет украинцам путешествовать в Канаду.

Помимо этого парламент также подчеркнул необходимость поддержки украинцев и граждан других стран, которые пострадали из-за развязанной российской федерацией войны. По их мнению, кровавый диктатор владимир путин нарушил вторжением в Украине международное право.

Чтобы на границах Канады не было бюрократических проблем, депутаты рекомендуют провести увеличение персонала, который будет помогать в приеме мигрантов.

Отметим, что некоторые затруднения с пересечением границы украинцами во время войны наблюдались в Израиле. Часть чиновников даже разнесла это как отмену безвиза между странами. Однако израильские власти заверили: подобных решений они не согласовывали, только добавили одну процедуру, которая, к тому же, важна и для самих украинских граждан.