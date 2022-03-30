Зеленский обратился к Норвегии: "Чтобы ваши порты не блокировали, нужны две вещи"

Путинская армия продолжает рушить украинскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский на 35-й день военного вторжения путинских войск выступил перед парламентом Норвегии. В своем обращении глава украинского государства призвал норвежское правительство помочь Украине, ведь целью россии является выход за пределы украинских границ.

Главные тезисы из обращения президента сообщает "Украина 24".

Владимир Зеленский отметил, что украинские порты заблокированы еще с первого дня войны, а некоторые судна были просто захвачены, что становит опасность для других судов и портов в Черноморском регионе. А чтобы и порты Норвегии не были заблокированы, европейские страны должны держаться вместе, чтобы противостоять стране-агрессору.

"Присоединитесь к инициативе блокирования доступа россии к свободным портам в мире – это вопрос безопасности мореплавания в мире" — призвал правительство Норвегии президент Украины.

Также глава Украины отметил, что украинским военным для защиты страны необходимы ракеты "Гарпун", ПВО и средства поражения артсистем. Помимо этого Зеленский призвал Норвегию продолжить санкции, которые будут побуждать россию искать мир.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений. Собрали для вас главное в материале "Телеграфа".