"Думать надо быстрее, если есть чем": Зеленский пригрозил Кремлю из-за затягивания переговоров

Речь о значительных потерях российских солдат и офицеров.

Для российских властей затягивание переговорного процесса с Украиной будет иметь негативные последствия. Как минимум потому, что украинская армия демонстрирует боевые шаги ежедневно, уничтожая на наших землях захватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Буче Киевской области.

По его словам, состоявшаяся в турецком Стамбуле предыдущая встреча министров иностранных дел Украины и России была безрезультативной. Однако РФ, которая затягивает дальнейший переговорный процесс, отметил президент, заплатит высокую цену.

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"С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит", — сообщил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Кремлю нужно думать чуть-чуть быстрее.

"Очень тяжело разговаривать, когда ты видишь, что они здесь натворили. Ежедневно там находят людей в бочках, в погребах, задушенных, замученных. Поэтому мы считаем, что им надо, если есть чем думать, то думать быстрее", — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил, что в Украине будет точно царить мир, ведь наша страна не может жить в войне. А мир, по словам Зеленского, невозможен без победы как в дипломатическом формате, так и в боевом.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".