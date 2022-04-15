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Самая крупная фальсификация россии: Bloomberg рассказал о новой кампании рф в сети

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Самая крупная фальсификация россии: Bloomberg рассказал о новой кампании рф в сети Новость обновлена 15 апреля 2022, 10:02

Российская пропагандистская кампания, направленная на создание фейков насчет зверств российских солдат в Буче под Киевом, стала наиболее крупной за всю войну в Украине. Такими данными поделились специалисты некоммерческой организации "Альянс за обеспечение демократии", которые следят за фейками, которые порождают росСМИ.

Подробнее об этом сообщает Bloomberg.

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В основном распространение дезинформации осуществляется через соцсеть Twitter, несмотря на то, что его использование в россии является ограниченным. Таким образом россияне пытаются посеять смуту среди иностранцев, россиян и отчасти украинцев, которые не имеют возможности найти подробную правдивую информацию.

Исследователи утверждают, что аккаунты посольств рф в других странах активно распространяют ложные теории о произошедшем в Буче. Среди таких были замечены индонезийское, французское и японское посольство россии. Так, 6 апреля посольство рф в Джакарте, заявило на аудиторию 20 тысяч подписчиков, что их армия невиновна, ведь их на момент совершения убийств не было в Буче.

После этого в россии заявили, что российскую армию заведомо решили обвинить в подобной "провокации", а все это — якобы "спецоперация МИД Великобритании". Разумеется, что крупнейшие СМИ страны — ТАСС, РИА Новости, Sputnik News и другие — тут же разнесли эту "дезу" миллионам читателей.

О том, что Буча является попыткой "подставить армию рф" писали и зампостпреда рф при ООН Дмитрий Полянский, и пропагандистка Маргарита Симоньян, а также другие общественные и политические деятели страны-агрессора.

"С Бучей российские пропагандисты были пойманы на попытке исказить факты после того, как они стали известны, — говорит исследователь "Альянса" Джозеф Боднар, предупреждая: — Сейчас российские официальные лица выходят на передний план событий и заявляют, что Украина инсценирует сцены насилия в районах, откуда российские войска только начинают уходить".

Следует отметить, что в Twitter пообещали изучить твитты, в которых содержатся ложные заявления о произошедшем в Буче.

Между тем мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что большинство найденных погибших мирных жителей городка погибли именно из-за пулевых ранений. Общее количество таких смертей поражает.

Ранее "Телеграф" писал, как, по словам президента Владимира Зеленского, зверства армии рф в Буче и других населенных пунктах Киевщины повлияли на переговоры украинской делегации с российской.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Пропаганда #Буча
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