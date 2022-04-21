В россии холодильник не победит телевизор: известный социолог расстроил украинцев

Война в Украине только поднимает рейтинг путина

В краткосрочной перспективе говорить о падении уровня народной любви к кровавому диктатору владимиру путину и его правительству пока не приходится. По мнению главы Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто, в борьбе "холодильник-телевизор" за умы российских граждан пока уверенно побеждает второй, и война в Украине — отнюдь не проблема для этого.

Об этом специалист рассказал в интервью BBC Украина.

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По словам Паниотто, сейчас политический рейтинг путина является едва ли не самым высоким за всю его карьеру. За семь лет до аннексии Крыма, объясняет социолог, этот показатель был равен 55%. Однако после незаконного референдума уровень доверия до кровавого диктатора вырос на еще 30%.

"Тезисы о "поднятии с колен", ведение локальных войн и нагнетание конфликтов привели к том, что внутренние проблемы отошли на второй план, и люди поддерживают внешнеполитические действия путина, а его рейтинг — растет", — пояснил Владимир Паниотто.

Точно такая же картина наблюдается и после 24 февраля. Социолог считает, что за последние почти два месяца путин лишь укрепил свой авторитет в глазах россиян. Также больше граждан рф стали доверять в целом министрам и всей власти — на около 10%.

"Я сейчас все меньше и меньше верю в тезис, что "холодильник побеждает телевизор", — признается Паниотто. — Эта война будет влиять скорее позитивно, чем негативно, на популярность власти россии в кратковременной перспективы".

Пока люди из страны-агрессора реально посмотреть на свои потери — и в плане армии, и в плане экономики.

Тем временем мировая поддержка Украины продолжает набирать оборотов. Так, британский премьер Борис Джонсон призвал всех партнеров продолжить помощь ВСУ, в том числе оружием. По отношению же к путину он применил эпитет "крокодил".

Евросоюз же работает над шестым пакетом санкций против рф. Впрочем, пока Москва по-прежнему пытается играть в правых и обиженных, поэтому понемногу вбрасывает тезисы о необходимости получения компенсаций за ущерб.