Зеленский наехал на Эрдогана из-за российских туристов

Турция не должна брать заработанные на крови деньги рф, считает украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике поддержку Турцией создания ряда маршрутов для обхода российскими туристами санкций Евросоюза. В интервью греческому изданию ERT украинский лидер назвал такой подход двойными стандартами, упомянув о роли Анкары в качестве переговорщика между Киевом и Москвой.

В разговоре с греческими журналистами президент подчеркнул, что российские туристы приносят местной экономике значительные средства.

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"Мы верим, что эти деньги заработаны на крови, и эти деньги они тратят у вас. То же касается Турции. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину в важных шагах, а с другой стороны, мы видим, что, например, готовится несколько туристических маршрутов одновременно. Особенно для российского туризма. Мы тоже это видим", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что такое поведение Турции влияет на дружеские отношения с Украиной.

"Я считаю, что так быть не может, потому что нужно сделать выбор – за правду вы или нет?" – добавил Владимир Зеленский.

Отметим, что Турция действительно оказала значительную поддержку Украине, а также выступает площадкой для переговоров между сторонами военного конфликта. 29 марта в Стамбуле состоялся раунд переговоров, на котором лично присутствовал президент Турции Эрдоган.

Впрочем, следует подчеркнуть, что это не первый раз Зеленский достаточно резко относится к партнерам, которые продемонстрировали свою поддержку Украине. Ранее громким скандалом закончилась история с отказом Зеленского принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера. Тогда, по информации СМИ, президент не захотел принимать Штайнмайера из-за его связей с россиянами. Немецкая пресса, элиты и канцлер Шольц продемонстрировали свою резкую реакцию, сократив список поставок вооружения в Украину.