Украина победит: американский дипломат назвал шесть промахов путина

Вторжение в Украину еще долго будет "аукаться" россиянам

Украина способна выиграть кровопролитную войну, затеянную россией, ведь противник не учел много важных моментов. По мнению американского дипломата Курта Волкера, в первую очередь в Кремле не посчитались с желанием украинцев быть свободными и их готовностью отдать жизнь за свою Родину.

Волкер четко назвал основные проблемы, которые нынешняя война принесет россии, сообщает "НВ".

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По мнению политика, полномасштабное вторжение в Украину будет стоить Москве послабления как экономического, так и внешнеполитического. Украина же, наоборот, воспрянет, как и Запад, ставший на ее защиту.

Среди моментов, которые "аукнутся" россии, Курт Волкер отметил шесть главных.

◘ Россия превращается в мирового изгоя, и будет им, пока правит путин. В крайнем случае, Кремль может хотя бы отозвать войска для борьбы с таким "клеймом". А до того времени — санкции останутся, их будут лишь ужесточать; отток западных компаний увеличится; страна лишится возможности представлять себя на мировом уровне в науке, спорте, культуре и т.п.

"Падение ее экономики достигнет как минимум 10% в этом году и, возможно, окажется еще большим в следующем, когда сократятся доходы от продажи нефти и газа. Россия превратиться в ослабевшее и изолированное авторитарное государство с ограниченными возможностями", — утверждает американец.

◘ Украину признают законным и достойным участником европейского сообщества. Волкер уверен, что наше государство больше не будет восприниматься "постсоветским" или "полностью коррупционным".

"Больше никто никогда в Западной Европе не станет в равной степени винить Киев и Москву в предыдущих вторжениях России в Украину, — говорит дипломат. — Теперь все понимают, что Украина — одна из нас".

◘ Страны Запада профинансируют восстановление Украины после окончания войны. По мнению американца, таким образом "будет построена лучшая Украина" — и по инфраструктуре, и по логистике, и по диджитализации. При этом он подчеркивает, что для подобных изменений хоть и понадобятся годы, но отнюдь не десятилетия.

◘ Украина быстрее подготовится к реальному членству в Евросоюзе. Волкер предполагает, что заявка на вступление нашей страны в ЕС будет одобрена в ближайшее время. Во время послевоенного восстановление украинское государство сможет предложить Европе источники энергии, квалифицированных работников, различную промышленность и т.п.

◘ Агрессия россии активизировала деятельность НАТО. Сейчас большинство европейских политиков поняли, насколько реальна война в Европе. Поэтому оборона государств будет лишь возрастать, а упор на милитарность станет трендом. Волкер предполагает, что к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция, а также, скорее всего, и сама Украина.

"Прежние аргументы против вступления Украины в НАТО, — например, что не стоит провоцировать Россию, — превратились в пустой звук, поскольку Россия уже дважды напала на Украину безо всякой причины", — уверен дипломат.

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◘ США прекратит пассивное поведение в мировой политике. Как утверждает Волкер, администрация Джо Байдена быстро исправилась со своей медлительность насчет помощи Украине и в последние недели активно поддерживает ВСУ. Более того — российско-украинская война подтолкнула к объединению еще и обе палаты Конгресса.

Курт Волкер уверен, что война, которую затеял диктатор владимир путин, должна была стать победой россии (по мнению лидера Кремля), однако станет её разгромным проигрышем.

"Победу провозглашать пока слишком рано, но путь к лучшему и более безопасному Западу, надежнее защищенному и более процветающему, в который также войдет и Украина, теперь совершенно очевиден", — резюмировал Волкер.

Следует подчеркнуть, что помощь, предоставляемая Америкой, действительно огромна. Так, их разведка "подсобила" украинским военнослужащим в уничтожении не одного российского генерала. Как известно, подобные потери для армии на войне являются серьезным ударом.

При этом Украина готовит еще одну массивную атаку на армию рф. На этот раз — в районе морских портов, где находятся десятки грузовых кораблей, заблокированных оккупантами. Поэтому Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о предоставлении специального вооружения, которое поможет деблокировать порты.