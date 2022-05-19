В Сенате США единогласно поддержали кандидатуру посла в Украине

Новая госпожа посол хорошо знакома с особенностями Восточной Европы

В американском Сенате наконец-то провели голосование за назначение нового посла в Украину. Как и ожидалось, чиновники поддержали кандидатуру Бриджит Бринк, ранее предложенную на это место президентом Джозефом Байденом. Утверждение прошло единогласно.

Об этом сообщает Reuters.

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Бринк называют "ветераном" дипломатии, ведь она отдала этому направлению более 26 лет своей жизни. Карьеру она строила, в основном, на связях с Европой. От имени Соединенных Штатов Бриджит Бринк работала в Грузии, Узбекистане, Сербии, Кипре. Последние несколько лет занимала должность посла США в Словакии, откуда и была "переведена" в Украину.

Стоит отметить, что слушанья по утверждении кандидатуры Бринк прошли уже через две недели после того, как Байден выдвинул ее на этот высокий пост — 10 мая. Единогласие и демократов, и республиканцев свидетельствует о хорошей поддержке Киева, которая сейчас существует в Сенате.

К слову, напомним, что должность Чрезвычайного и Уполномоченного посла от Америки в Украине была вакантной в течении трех лет. И только с началом полномасштабной войны ситуация изменилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно известно о Бриджит Бринк и изменит ли что-нибудь на политическом уровне ее назначение в Украину.