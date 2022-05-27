Запад может снять санкции с российских олигархов, Украина не против - AP

Российским богачам хотят позволить финансировать Украину

На Западе раздумывают об отмене части антироссийских санкций. Эти ограничения касаются конкретного перечня лиц, считающихся в рф олигархами и на данный момент не имеющих доступа к своим иностранным вложениям. При этом Украине известно о подобных раздумьях, но особого сопротивления Киев не оказывает — для нас есть собственная выгода.

Подробнее объяснили журналисты AP, передает "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

С идеей насчет частичного снятия санкций выступила глава Минфина Канады Христя Фриланд. Она передала представителям G7 просьбу от крупнейших российских бизнесменов, с которыми ранее сотрудничала в качестве журналистки.

По словам чиновницы, олигархи готовы дистанцироваться от российского диктатора владимира путина, а также поддерживать Украину финансово.

Интерес к теме подогревает еще и то, что официальному Киеву якобы известно о возможности такого изменения в санкций. И при этом власти не высказывают недовольства

"Мы бы не говорили об этом, если бы не было "утешения" в сторону украинцев, — отметила она. — Мы должны знать, что это работает и для них".

При этом стоит отметить, что экс-офицер ЦРУ Алекс Финли выступает исключительно за продление санкций против олигархов из рф. По его мнению, такие ограничения непосредственно давят и на путина. Все потому, что многие бизнесмены просто скрывают на своих счетах средства российского президента.

"Многие из этих парней — его кошелек. Они помогают отмывать его деньги, отмывают свои собственные деньги, а яхты и другие активы — это места для хранения этих денег", — отметил бывший агент.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Европе уже наблюдаются отдельные проблемы с санкционным давлением на россию. К примеру, все замороженные активы Центробанка рф равны всего 24,5 млрд долларов, что составляет меньше 1/10 мировых санкций против россии.