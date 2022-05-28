Ветеран армии США назвал три главные проблемы россиян на войне в Украине

Сейчас россия слегка изменила свою тактику в Украине

Россияне полностью провалили попытку взять Киев и оккупировать северные области из-за проблем с логистикой и несогласованного командования. Также немаловажным фактором стала переоценка собственных сил по сравнению с украинскими защитниками. Такого мнения придерживается американский ветеран, подполковник в отставке Пэрри Блэкберн.

Свое видение ситуации военнослужащий объяснил в разговоре с журналистом "Телеграфа".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По мнению Блэкберна, тотальной ошибкой российской армии было начать наступление сразу со многих флангов. Ветеран объясняет — они были уверены в "легкой прогулке" по Украине, а также радужных встречах местными. Поэтому изначальный плану по захвату украинской столицы и обоснования в северных областях стал провальным.

"Если взять три основные причины — проблемы с логистикой, проблемы с командованием и недооценка украинцев, — говорит подполковник, называя последнее "роковой ошибкой". — Сопротивление украинских защитников было гораздо сильнее, чем они того ожидали".

Сейчас же, подчеркивает Пэрри Блэкберн, российское командование пересмотрело свои взгляды на войну в Украине. Теперь противник больше копит силы, а после ведет наступление медленно, порой "продавливая" почти "в лобовую". Российские войска, считает американец, не имеют армейской гибкости, все еще проваливают логистическое сообщение, поэтому быстрое наступление им не светит. По словам Блэкберна, украинцам стоит воспользоваться возможностью и бить по слабостям противника.

Подробнее о разговоре с американским военным можно прочесть в нашем интервью: "путин допустил роковую ошибку под Киевом, но еще может "сохранить лицо", — ветеран спецназа США"

Также мы писали о том, какую конкретную задачу перед своей армией поставил диктатор путин насчет войны в Украине.