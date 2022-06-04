Партии мира в Кремле нет: политолог рассказал, что на самом деле происходит в окружении путина

Относительно "мирными" считают системные российские либералы

Полномасштабная война россии против Украины, что грозит затянуться надолго, продолжает влиять и на жизнь украинцев, и на мировую экономику. Страдает также и сама россия, в адрес которой только Евросоюз уже выдал шесть санкционных пакетов. Однако даже при таком раскладе среди элиты рф невозможно найти так называемую "партию мира". Есть только те, которые выступают за временное перемирье, дабы улучшить пошатнувшееся финансовое состояние страны.

В деталях это утверждение пояснил известный политолог Иван Преображенский в интервью "НВ", передает "Телеграф".

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По словам эксперта, утверждать о наличии некой миролюбивой ячейки среди приближенных к путину людей невозможно. Помимо "партии войны", которую наполняют в основном силовики, есть еще и та часть элиты, которая понимает сложность санкций, с которыми сейчас столкнулась Москва. Эти люди выступают за максимальное снижение вреда, наносимого войной экономике рф. И если для этого понадобится некое перемирье, они выступят за него, — однако отнюдь не из-за миролюбия.

Преображенский отмечает, что в этот перечень можно отнести российских экономистов, руководительницу Центрального банка рф Эльвиру Набиуллину, часть Минэкономики и даже политического блока правительства вместе с администрацией президента. Также сюда войдут и те военные, которые еще до начала вторжения считали, что россия не вытянет это противостояние с Украиной.

"Их нельзя назвать друзьями Украины, это не люди которые выступают в принципе против войны, это люди, выступающие против неподготовленной войны, которую владимир путин и начал", — подчеркнул политолог.

На противовес им выступает блок силовиков, спецслужбы и политическое руководство армии. В этот список Преображенский включил министра обороны рф сергея шойгу, главу Чесни рамзана кадырова, а также Евгения Пригожина и многих других.

"Они получают большое финансирование сейчас и, пользуясь случаем, вместе с некоторыми бизнесменами захватывают иностранный бизнес, который остается после ухода заграничных компаний", — говорит эксперт.

Также к партии войны принадлежит и сам путин. По мнению Преображенского, это связано с тем, что политик не умеет и не готов признавать свои ошибки, а, значит, и поражение в войне с Украиной.

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Тем временем на Западе начинают обсуждать вероятное окончание российско-украинского противостояния, однако официальный Киев к этим диалогам не подключают. Вместе с этим от французского президента Эмманюэля Макрона прозвучало утверждение о необходимости прекратить "унижать россию".

Интересно, что всем желающим договориться с диктатором путиным достойный ответ уже придумал посол Украины в ООН Сергей Кислица.