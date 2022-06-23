"Дело не в деньгах": Зеленский упрекнул власти Израиля

Зеленский подчеркнул, что у Украины нет настоящего контакта с властями Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Израиля с призывом присоединиться к международным санкциям против страны-агрессора россии. Он подчеркнул, что речь идет не о бизнесе или деньгах, а о международной безопасности.

Об этом говорилось во время онлайн-выступления украинского гаранта перед студентами Еврейского университета в Иерусалиме.

"К сожалению, мы еще не видели, чтобы Израиль присоединился к международному режиму санкций. Когда правительства вводят санкции против россии, речь идет не о деньгах или бизнесе. Речь идет о ценностях и общей безопасности... Япония, Австралия и многие другие страны уже присоединились к санкциям, равно как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии", — сказал в своей речи Зеленский.

При этом он добавил, что Украина понимает сложность такого решения для Израиля и привела пример Польши, где ситуация ничем не отличается и стране также угрожает россия.

В то же время, Зеленский выразил благодарность израильскому сообществу за гуманитарную помощь и медикаменты, однако подчеркнул, что с правительством Израиля Украина не имеет настоящего контакта.

Напомнил президент Украины о том, что россия — это государство-террорист, разрушающее и сжигающее все на своем пути. Так, в Украине российские оккупанты уничтожили 2000 учебных заведений, среди которых и детские сады. А некоторые города Украины, Мариуполь, в частности, почти полностью уничтожены российскими войсками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что посол Украины Евгений Корнийчук призвал власти Израиля "вернуться к реальности" и продать "Железный купол" — мощная система противовоздушной обороны, сбивающая управляемые ракеты.