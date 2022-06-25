Укр

В разведке назвали важные для рф даты, что способны повлиять на ход войны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Любые "дедлайны" российского наступления будут зависеть от украинского сопротивления Новость обновлена 25 июня 2022, 08:15
Любые "дедлайны" российского наступления будут зависеть от украинского сопротивления

Если война затянется, есть минимум два периода, когда ситуация может обостриться

В украинской разведке оценили боеспособность армии противника в контексте достижения поставленных перед ими задачей. Несмотря на вполне реальные перспективы всеобъемлющей для россии катастрофы, оккупанты по-прежнему атакуют по всей линии фронта. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, у россиян в запасе есть минимум две даты, когда война в очередной раз может обостриться.

Как чиновник объяснил в интервью "РБК-Украина", обе из них могут "взыграть" в случае затягивания войны. При этом ситуация на фронте по-прежнему будет зависеть от силы украинского сопротивления, которому нельзя сбавлять темпы.

Скибицкий говорит, что главной целью Кремля все еще остается полный захват территории Донбасса. В случае, если это удастся, они все усилия перебросят на Херсонщину — чтобы сломить сопротивление региона и попытаться его присоединить к рф.

"Какая первая граничная дата? Это все же будет 11 сентября, когда в россии единый день голосования", — поясняет разведчик.

По его мнению, в этот день россиянам могут предложить провести некие "референдумы" или сыграть в его подобие на временно оккупированных территориях Украины. Скибицкий объясняет, что сейчас все сложные вопросы, связанные с этой темой, прорабатываются российскими политтехнологами.

"Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в общем — интегрировать или не интегрировать", — подчеркивает он.

Второй важной для рф датой может стать 30 декабря. В 2022 году они будут отмечать столетие с момента создания СССР. Это может стать чем-то весьма масштабным, но будет зависеть от того, какого успеха достигнут захватчики в Украине и как ВСУ обломают им зубы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал актуальную информацию с активных направлений фронта. Для этого использовались свежие карты боев в Украине, представленные американским Институтом изучения войны.

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#Украина #Россия #Война #Разведка #Вадим Скибицкий