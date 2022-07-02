Экс-генсек НАТО ответил, какой видит победу Украины

Важно не просто одолеть врага, но и навсегда остановить его от повторных вторжений

Российско-украинское военное противостояние продолжается уже больше четырех месяцев, однако про его скорое окончание речь пока, к сожалению, не идет. Тем не менее большинство уверено, что победа окажется именно за Украиной. Не является исключением и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Во время общения с журналистами изданиями "РБК-Украина" политик рассказал, что именно видит в будущем для Украины и какой может стать наша победа. Также он подчеркнул, что немаловажным является вариант украинского триумфа "раз и навсегда" — чтобы рф больше не попыталась напасть ни на нас, ни на какую-то другую страну.

Интересно, что полноценного объяснения "победе" в отношении нынешней войны Расмуссен не дал. По его словам, он не ощущает за собой права делать подобные выводы, ведь является датчанином, а не украинцем.

"Но, конечно, я бы сказал, что победа — это выбросить всех россиян из украинской территории, — отметил бывший генсек Альянса. — Ведь пока российские войска находятся на украинской земле, конфликт будет продолжаться".

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Также Андерс Фог Рассмусен добавил, что остановить украинцев после стольких потерь — как человеческих, так и материальных, — россии не удастся. К тому же, не стоит забывать о жителях временно оккупированных территорий и партизан, которые с нетерпением ждут прихода ВСУ.

"Пока у вас есть этот конфликт, попытки восстановления будут сложными. Так что не мне определять, что такое победа, — сказал политик. — Это решать украинскому народу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Расмуссен думает о возможных сроках окончания российско-украинского противостояния. Спойлер — он опасается, что россияне попытаются затянуть войну.