Борис Джонсон никогда не лез за словом в карман

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, заявил о своей отставке. На посту премьер-министра он проработал почти три года, с 24 июля 2019 года.

Джонсон является одним из самых ярых сторонников Украины среди европейских политиков и заявлял о долгосрочной экономической катастрофе в случае победы путина над Украиной. Неоднократно предупреждал об этом лидеров ЕС.

Однако Борис Джонсон известен не только как британский премьер-министр, но и как журналист. При этом его карьера журналиста была яркой, сопровождалась неоднозначными публикациями и началась в 1987 году в "Таймс".

И уже на самом старте отличился скандалом. Он вставил в статью о дворце короля Эдуарда II якобы цитату историка Колина Лукаса. Последний был еще и крестным отцом будущего премьер-министра. Редактор, узнав об этом, сразу уволил Джонсона.

Работая в Брюсселе на The Daily Telegraph, Борис зарекомендовал себя как один из немногих журналистов-евроскептиков.

Он посвящал свои статьи таким мифам о Евросоюзе, как желание запретить британские сосиски или стандартизировать размеры презервативов, потому что у итальянцев пенисы меньше. Рассказывал о том, что Брюссель нанял нюхачей, чтобы убедиться, что евронавоз пахнет одинаково, что еврократы собираются диктовать допустимую кривизну бананов и пределы мощности пылесосов, а также приказать женщинам возвращать свои старые секс-игрушки.

Также Джонсон писал, что банкноты евро делают людей импотентами, а монеты евро - больными.

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Многие из его коллег-журналистов критиковали его статьи, подозревая Джонсона в намеренной дискредитации Еврокомиссии.

Яркий неповторимый стиль сделал Джонсона любимым журналистом выдающегося премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В тоже время её преемнику, еврофилу Джону Мейджору приходилось тратить значительную часть своего рабочего времени на ответы-опровержения слов Джонсона.

Напомним, действующая глава Министерства иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания не остановится, пока Украина не победит в войне с россией