путину людей не жалко: лейтенант ВСУ объяснил разницу в тактике армий Украины и рф

Оккупационная армия продолжает воевать под негласным лозунгом "бабы еще нарожают"

Многие российские солдаты, попавшие на войну в Украине, даже не прошли должной подготовки, из-за чего оказались в роли настоящего "пушечного мяса". И от тактики использования личного состава именно таким образом враг до сих пор не отказался. По словам младшего лейтенанта ВСУ и члена экспертной группы при Главнокомандующем Валерию Залужном Семена Кабакаева, россиян на фронте уничтожают сотнями, но они продолжают идти вперед, невзирая на потери.

О подходе российского военного руководства к ведению войны боец рассказал во время интервью с шеф-редактором издания OBOZREVATEL Орестом Сохаром для его авторской программы "Орестократия".

Кабакаев объяснил, что успех на фронте зависит от многих факторов, но вооружение — даже ракеты и артиллерия — являются лишь одним из них. Разумеется, у каждого подразделения армии имеется своя задача, и от уровня их оснащения и вооружения зависит многое. При этом если враг использует тактику "пушечного мяса", это все равно значительно усложняет ситуацию.

"Мы их уже уничтожили тысячами, уже за 40 тысяч — по скромным оценкам — перевалило количество убитых россиян с 24 числа. Ты удивляешься им: все, начиная с обуви, аптечки, формы и все до какой-то техники, она хуже, чем в мире, чем те образцы, с которыми мы работаем. Просто их дох*ена", – признается младший лейтенант.

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Военнослужащий подчеркивает, что россияне предпочитают давить на украинскую армию не качеством ведения боя или умениями применять различное вооружение, а просто количеством.

"путину не жалко людей. Умерли там 500 человек за два дня? Ну, бабы еще нарожают, это ведь неважно, — поясняет принцип действия противника Семен Кабакаев. — Они не жалеют свою технику и своих людей. Мы, в свою очередь, думаем о каждом своем шаге, как нам сделать, чтобы люди уцелели, как сделать, чтобы каждый выстрел прилетал туда, куда нужно".

Подход двух воюющих армий — кардинально разный, однако порой решение брать количество все равно дает свои плоды на определенных направлениях. Как пример, Кабакаев привел Северодонецк и Мариуполь — при взятии этих городов россияне гибли за день сотнями, но продолжали давить. В этом случае для них было главное не сохранение жизней подразделений, а выполнение приказа высшего военного руководства — взять город любой ценой.

Поэтому, пожалуй, и не удивительно, что россияне сейчас могут терять в 6-10 раз больше людей, чем ВСУ. Количество погибших воинов в армии Украины сократилось благодаря новым поставкам западного оружия. россия же продолжает действовать по старинке.