Планируют "карательные операции": военный эксперт оценил угрозы со стороны россии

Возможности российской армии значительно уменьшились, но враг не планирует полностью сдавать позиции

Украинцы, которые все сильнее верят в последующие контрнаступления ВСУ, надеются на скорейшее завершение войны с россией. Однако враг, вероятней всего, планирует очередные серьезные удары по мирной инфраструктуре, как это было раньше в Кривом Роге. Подобные действия оккупанты считают "карательными операциями", главной задачей которых является психологическое давление на украинцев.

Такое мнение прозвучало от военного эксперта Алексея Мельника в интервью OBOZREVATEL. По его словам, Кремль не оставил желания сломить и захватить Украину ради оправдания всех тех ужасов, которые уже совершены ими на территории нашей страны.

При этом силы противника стали значительно меньше, их не хватает для контрударов по украинским позициям на всех направлениях фронта.

"рф будет пытаться проводить контрнаступления там, где это возможно, где они будут видеть, что украинскую оборону можно продавить или прорвать, — говорит эксперт. — Кроме того они будут пытаться проводить карательные операции — то, что мы наблюдали на протяжении последних дней".

К таким операциям Мельник относит удары по украинской критической инфраструктуре. В первую очередь под прицелом оккупантов находятся энергетические предприятия, повреждение которых может еще больше усложнить для Украины предстоящий отопительный сезон. Также не следует забывать о временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Очевидно, россия готовит там что-то типа импровизированного ядерного удара путем создания условий для аварии на ядерном объекте. Эта угроза существует сейчас, она будет реализовываться в меру того, как россия будет вынуждена покинуть этот объект", — говорит Алексей Мельник.

Он предполагает, что оккупанты могут попытаться заминировать или просто нарушить работу какой-то важной инфраструктуры, которая непосредственно влияет на работу ЗАЭС. Все для того, чтобы обвинить в последствиях Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на разных направлениях фронта в Украине сейчас. Для этого мы проанализировали свежие карты боев, предоставленные Институтом изучения войны.

Также мы писали о том, какое важное вооружение может поставить для ВСУ Америка в ближайшее время. Спойлер — оно поможет защитить от атак россиян большинство электростанций.