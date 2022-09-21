У путина сделали новое заявление по поводу "референдумов" и нападения на россию

"Референдумы" ставят для россии точку по "шантажу" стран Запада

В среду, 21 сентября, президент российской федерации владимир путин объявил, что поддерживает проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей по их присоединению к россии.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал обращение президента в своем Telegram-канале и добавил, что в случае если новые территории "присоединят" к государству-агрессору, то они будут защищать их как полноценные российские регионы.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашей обязанностью. Нападение на людей и территории будет нападением на россию. Со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.

Вице-спикер также заявил, что это предупреждение для Украины и стран Запада, которые "играют в игры" с серьезным ядерным государством.

"Сегодняшние слова российского лидера – это предупреждение в адрес западных государств и киевского прокси-режима о том, что военные игры с ядерным государством пора прекращать. Шантаж не пройдет" — отметил Константин Косачев.

Напомним, ранее владимир путин в своем обращении угрожал миру ядерным оружием — оно может быть использовано из-за нарушения целостности.