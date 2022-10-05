"Коллективный дурдом": у Зеленского отреагировали на официальную аннексию территорий Украины

Украинские политики считают указы путина решениями больного человека

Официальное решение российского диктатора владимира путина о "присоединении" Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей к россии бурно обсуждается украинцами. Не обошел иррациональное событие стороной и глава Офиса президента Андрей Ермак. По его мнению, подписанные путиным документы являются ничтожными, а также хорошо показывают миру, насколько россия является "коллективным дурдомом".

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале, комментируя подписание путиным указов о "включении" оккупированных территорий Украины в состав рф. Ермак подчеркнул, что эти документы не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны.

"Коллективный дурдом может и дальше жить в придуманном мире, — отметил он. — Лучшие лекарства — ВСУ, высокоточное оружие, офензива".

Также Андрей Ермак подчеркнул, что Украина обязательно вернет себе все свои территорий, а заодно и вернет российского противника в настоящую реальность.

Добавим, что словом офензива часто заменяют словосочетание "наступательная операция".

Высказался по теме и советник главы ОП Михаил Подоляк, который подчеркнул: Западу пора распрощаться с иллюзиями насчет "нормальности" россии. Все потому, что у путина есть лишь одно желание — вся Европа под "российским сапогом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, по какой причине путин мог ускориться с проведением "референдумов" на оккупированной территории Украины и ее последующим включением в состав рф.