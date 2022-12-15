Лидер "Йоббика" заявил об угрозе безопасности из-за сотрудничества с «Росатомом» и призывает ввести санкции

Депутат Европейского парламента от Венгрии Мартон Дьондьоши объяснил свою позицию

Сотрудничество с российским концерном "Росатом" представляет серьезную угрозу для безопасности Венгрии и неприемлемо с моральной точки зрения. В отношении "Росатома" должны быть санкции ЕС, а сотрудничество Венгрии с "Росатомом" в рамках строительства энергоблока АЭС "Пакш" должно быть остановлено.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Венгрии, президент праворадикальной партии "Йоббик" Мартон Дьондьоши.

"Это необходимо (ввести санкции против "Росатома" и заморозить проекты компании в ЕС. – Ред.), поскольку "Росатом" является частью российской военной промышленности — сектора, в отношении которого ЕС хочет ввести санкции", — заявил политик.

"Поскольку вы упомянули о сделке по АЭС "Пакш" в Венгрии, позвольте мне разъяснить мою позицию как венгерского депутата Европарламента по этому вопросу. Планирование расширения АЭС "Пакш" (единственной атомной станции Венгрии) началось около 10 лет назад. По историческим причинам ныне действующий блок завода был построен российскими инженерами при техническом содействии России в социалистические времена. В те времена мы были еще задолго до войны — казалось логичным решение укрупнить завод той же российской техникой. Однако уже тогда я критиковал венгерское правительство за серьезную непрозрачность контракта с "Росатомом", — рассказал он.

"Теперь, десять лет спустя, Россия ведет войну против Украины и открыто угрожает Европейскому союзу. Поэтому ЕС решил ввести санкции против России и ее военной промышленности. В связи с этим я не вижу возможности дальнейшего сотрудничества Венгрии с "Росатомом" по двум основным причинам. Первый — это вопрос политики и обороны: сотрудничество с такой компанией представляет серьезную угрозу безопасности и неприемлемо с моральной точки зрения. Второй момент — технический: "Росатом" не может гарантировать реализацию проекта без западных партнеров", — подытожил Мартон Дьондьоши.

Напомним, в украинском Центре оборонных реформ опубликовали исследование согласно результатам которого помимо участия в проектах цивильной ядерной энергетики, российский концерн "Росатом" является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимается производством и эксплуатацией ядерного оружия.