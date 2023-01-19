В Вашингтоне планируют помочь Украине изменить динамику войны с рф

Отдельных видов техники, например, танков M1 Abrams, ВСУ пока не получат, но сдвиги к лучшему уже есть

В Соединенных Штатах Америки хотят помочь Украине изменить ситуацию на почти "замороженных" линиях фронта. По словам представителей Пентагона, в первую очередь на это окажут влияние дополнительные военные возможности, которые получат ВСУ ради очередного прорыва в войне. Ранее же в Вашингтоне намекали на необходимость деоккупации Крыма, без которого для путина все может быть кончено.

О намерениях США повлиять на характер боевых действий в Украине, сообщает Reuters. По информации издания, последний пакет помощи в 3,5 млрд долларов станет одним из главных толчков к более активному поведению украинской армии на фронте.

Именно благодаря дополнительной помощи Америке ВСУ должны получить новые БМП Bradley, а также бронетранспортеры, САУ, ракеты "земля-воздух" и другие виды боеприпасов. Вполне вероятно, что следующим шагом станет принятие администрацией Байдена поставок броневиков Stryker.

Остается нерешенным вопрос о возможной передаче Киеву американских танков M1 Abrams. По словам главного советника Пентагона по политике Колина Кала, это очень сложная и дорогостоящая техника, на которой трудно тренироваться. Поэтому пока в Вашингтоне не готовы согласовать подобный вариант помощи для Украины.

Впрочем, главная цель американцев — увеличить технические возможности украинской армии для очередной фазы конфликта, что может помочь изменить динамику боевых действий и придать импульсу ВСУ, что будет способствовать их успехам вроде тех, которые уже были продемонстрированы летом и осенью 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из таких шагов может стать предоставление Украине танков западными партнерами. В частности, речь идет о технике Leopard 2, которую готова предложить Польша. При этом в Германии частично тормозят этот процесс, выставляя определенные ультиматумы в Америке.