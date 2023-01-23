Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе. Обнародованы фото

На Facebook-странице Шмыгаля можно найти общие фото с Лозинским

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и задержанный недавно НАБУ и САП в момент получения взятки заместитель министра регионального развития Василий Лозинский долгое время работали вместе и посещали ряд совместных мероприятий. В частности, на Facebook-странице Шмыгаля можно найти общие фото с Лозинским, датированные 2017 годом, когда Шмыгаль еще работал во Львовской ОГА.

"Что-то объединяет этих людей – сказал один из участников конференции", – подписал одну из фотографий Шмыгаль.

"Пятница, форум, финиш. А задач и работы – полно!" — говорится в сообщении рядом с другим фото.

Ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал факты из биографии Шмыгаля и Лозинского, которые показывают, что два чиновника были долгое время связаны между собой, и Лозинский является доверенным лицом нынешнего главы правительства.

"В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер- министра, министра развития общин и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. То есть тесные связи Шмыгаля и Лозинского это не версия, это совершенно очевидный факт", — написал Бутусов.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", — добавил он.

Напомним, и. о. министра общин и территорий Василий Лозинский задержан 21 января детективами НАБУ на взятке в 400 тысяч долларов по делу, связанному с распределением средств на поставку резервного оборудования для обеспечения теплом и водой людей в случаях разрушения инфраструктуры.

"13 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о выделении 1,4 миллиарда гривен для закупки передвижных котельных, дизель-генераторов, систем очистки воды, насосных станций. Ранее по этой программе в 2022 году Кабмин потратил еще 2,3 миллиарда гривен. 26 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о требовании взяток при поставке большой партии дизель-генераторов", — напомнил Бутусов.