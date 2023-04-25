Президент Литвы Науседа тоже заговорил о "красных линиях". Но россии это не понравится

Литовский лидер говорит, что на войне время — самая ценная валюта, так что его не стоит тратить даром

Кремлевская пропаганда регулярно пугает западных партнеров Украины определенными "красными линиями", переходить которые якобы нельзя. При этом президент Литвы Гитанас Науседа считает, что все эти условные границы должны быть пересечены, чтобы Украина получила все необходимое оружие и как можно скорее выиграла войну.

Об этом политик сказал во время интервью для издания Spiegel. По его словам, Запад уже потерял много времени, размышляя над определенными решениями. И все это досталось в конце концов "поздно и очень дорогой ценой".

"Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все "красные линии". Иначе мы теряем время. Каждый день людей убивают и пытают. Депортация детей — это обычное дело, как и бомбардировка объектов инфраструктуры", — отметил Науседа.

Также он призвал других политиков быть решительными и помнить, что не только Украина, а весь цивилизованный мир сейчас имеет дело с опасным агрессором, которому не известно понятие границ.

"Не надейтесь, что он когда-нибудь остановится – если ему удастся, он всегда будет продолжать", — подчеркнул литовский президент.

Науседа добавил, что некоторые страны уже снабжают Украину необходимыми самолетами. Это позволит ВСУ защитить важную часть своего фронта – воздушную. Также речь идет не только об авиации, но и о новых системах противовоздушной обороны. По мнению политика, регулярная поставка Киеву важного оружия поможет уберечь не только украинцев, но и других европейцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцы начнут получать американские танки Abrams и начнут обучение на них.

Также мы писали о том, какова актуальная ситуация на фронте. Детальнее можно узнать в свежем анализе карт боевых действий в Украине.