"Война — не стометровка. Мы бежим марафон": топ заявлений Резникова из свежего интервью

Министр обороны Украины убежден, что именно наше государство будет диктовать правила дальнейшего сосуществования с рф после победы

Министр обороны Алексей Резников, который после недавнего заседания группы "Рамштайн" заинтриговал заявлениями о новых договоренностях с Западом, дал большое интервью украинским медиа. В разговоре с журналистами поднимались интересные темы последних недель — контрнаступление ВСУ, поставки истребителей для Украины, очередные мирные планы от разных стран мира…

"Телеграф" собрал самые интересные моменты интервью Резникова для "РБК-Украина". Для удобства читателя мы сделали отдельную подборку с прямым языком главы Минобороны.

О контрнаступлении ВСУ

Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не узнает враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно.

О необходимом оружии

ПВО оставалась, остается и будет приоритетом №1, потому что это безопасность по всей стране – и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире. Потому что прилететь может куда угодно. […] Ключевая тройка моего запроса: ПВО, снаряды для всех систем, наращивание бронированного кулака или кулаков, танки и бронированные машины разных классов. Это три приоритета, которые не исключают все остальное.

Об истребителях для Украины

Что касается самолетов – я уверен, мы добьем этот вопрос. Самолеты – это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого. Поэтому, принимая решение, нужно понимать – все ли готовы под этим подписаться. […] Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято.

О проблемах россиян с боеприпасами

У нас есть информация, что они [россияне] бегают по рынку и просят снаряды, заранее считают. У них, конечно, сумасшедшие ресурсы, и я бы не давал хороших новостей, что у них закончились снаряды и мы завтра победим. Нет, к сожалению, их очень много. Они стреляют, не думая. Огневой вал используют. Поэтому они пытаются где-то найти снаряды, используют со складов старые.

О мирных планах других стран

Когда придет время настоящих разговоров о мире, все равно будет диктовать Украина. Будет говорить: "Мы хотим, чтобы за нашим столом сели американцы, британцы, французы, немцы, турки, поляки. Мы хотим, чтобы это была коалиция стран, готовых взять на себя обязательство обеспечить нам безопасность завтра". Просто фасилитатор нам не нужен. Мы справимся без фасилитатора. У нас отличные переговорщики есть в команде, и не один.

О вероятности мирного предложения от россии

Я не знаю. Я могу назвать кучу домыслов, но это я должен за Кремль попробовать мыслить, а там столь больное мышление…

О подготовке наших защитников за границей

Я официально обратился с тем, чтобы включить в программы подготовки весь сектор безопасности и обороны, в т.ч. Нацгвардию, пограничную службу, СБУ. Мандаты многих стран или организаций не позволяли им готовить нацгвардейцев или пограничников, потому что они проходят как полицейские, правоохранительные силы. Мне пришлось давать устные и письменные объяснения, что у нас это силы обороны, они принимают непосредственное участие в боевых действиях, в том числе в Бахмуте и других горячих точках, героически борются, поносят потери. И я получил фидбек: возражений не было, будут готовиться программы их тренировок.

О сравнении войны со спортом

Это не спринтерская дистанция. Это не 100-метровка, не 60-метровка, не 30-метровка. Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я себе сказал – подожди, чтобы пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен продержаться до этого 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его тратить и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Чтобы первым затронуть эту ленту или хотя бы быть в призерах. Мы бежим марафон. Сказать, за сколько мы находимся километров от финиша, не могу это очень условное сравнение.

О важности трибунала для россии

Желание реванша будет после поражения россиян в этой войне. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", где бы он ни происходил. Кто-то считает, что Гаага – да, это символично, хотя я бы поступал в Мариуполе или Харькове. Хотя бы заседание трибунала. Для того чтобы сделать из россии не страну-агрессора, а развивающуюся страну.

О мирном завершении войны

Дипломатический путь возможен, когда слабеют ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-нибудь санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить. Его конкретные владельцы сокровищницы захотят ею воспользоваться, они захотят перестать быть изгоями, чтобы дети их учились. Они будут искать, торговаться. А торг – это уже дипломатия. Только в ней главная единица – цифры.

Об Украине и НАТО

Мы также стали сегодня страной НАТО де-факто. Они [россияне] кричали "Patriot в Польше – это переход красных линий, мы вам не простим", угрожали всем. Да, сегодня Patriot в Украине. HIMARS, артиллерия, технологии. Наши солдаты учатся в натовских лагерях. Наши ребята знают, умеют применять их оружие, с новой обновленной тактикой, умеют противодействовать кому? Правильно — главой угрозе НАТО, согласно стратегии, утвержденной в Мадриде на 10 лет вперед. То есть россии. Кто бьет россию? Украинцы.