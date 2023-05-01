Диверсия экономики. Шмыгаля обвиняют в "приговоре для агросектора" из-за неспособности защитить позицию отрасли перед Европой

Из-за бездействия правительства в переговорах с соседними странами, заблокировавшими экспорт отечественного продовольствия, и Евросоюзом, будущее украинского агросектора поставлено под угрозу. Все решения о дальнейших запретах и ограничениях принимаются без участия Украины, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров. Об этом говорится в материале на сайте Цензор.нет.

По данным СМИ, до 2 мая Польша должна отказаться от запрета на импорт десятков продуктов питания из Украины и заменить ее решением Еврокомиссии, а именно эмбарго на четыре товара — пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Ранее Киев выразил протест Польше и ЕС из-за введения ограничений, противоречащих Соглашению об ассоциации. До этого Брюссель и страны, которые высказались против импорта украинского продовольствия, достигли "компромисса" по запрету импорта ряда украинских агропродуктов.

"Для Украины то, что польские СМИ называют "компромиссом между Еврокомиссией и Польшей", означает фактическое прекращение поставок ключевых позиций агропродукции на европейский рынок, что в условиях шаткого и неуверенного функционирования морского зернового коридора является фактически приговором для аграрной отрасли", — считают авторы статьи.

"Часть продукции, которая не будет продана, придется уничтожить, или она сама пропадет. В условиях стремительного падения ВВП страны, борющейся с неспровоцированной агрессией, удар по основному источнику валютных поступлений — аграрной отрасли — является фактически диверсией против всей экономики. Девальвация национальной валюты, потеря рабочих мест и налоговых поступлений — только вершина этого айсберга, на который ведет Украину Шмыгаль и его команда", — говорится в материале.

"Правительство, похоже, не слишком прилагало усилия для урегулирования вопроса эмбарго. Украина не заявила о своей позиции и не настаивала на решении вопроса с аграрным импортом в интересах своих производителей. Между тем, в правительстве говорят, что потенциал украинского экспорта с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет составлять более 40 млн тонн зерновых. Как вывезти такой объем продовольствия, если договоренности, достигнутые в Брюсселе, вступят в силу?" — спрашивает автор.

По его мнению, в украинском правительстве не сделано никаких шагов, чтобы действительно вернуть ситуацию в разумное русло — "направить переговоры в сторону национальных интересов Украины, которая подвергается российским обстрелам, и в это сложное время вынуждена еще и терять экспортные рынки в дружественных странах".

В конце концов, это все может вылиться в дальнейшие ограничения для Украины на импорт в ЕС производимых у нас товаров не только продовольственной, но и промышленной группы. "Если аналогичные запреты повторяются в других государствах, это может создать опасный прецедент, позволяющий странам-членам ЕС принимать другие независимые решения на основе их национальных нужд. Сегодня — это зерно и сельское хозяйство, завтра — это может быть более сложной темой", — говорит юрист Андрей Терещук в комментарии.

"Правительство Польши, в первую очередь, будет заботиться об интересах поляков, правительство Словакии — об интересах словаков, и даже венгерское правительство будет заботиться об интересах венгров. Почему-то мне кажется, что украинское правительство слегка и не просчитало своевременно эту проблему", — говорит эксперт аграрного рынка Михаил Апостол.

Как писали ранее СМИ, к сожалению, Украина в переговорах не использовала ряд "козырей", среди которых объяснение, что экспорт из Украины важен, ведь позволяет стране выживать во время полномасштабной агрессии со стороны России, и чем больше зарабатывает экономика Украины, тем меньше требует внешних вливаний от партнеров.