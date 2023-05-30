Святослав Олейник, которого за коррупцию преследует НАБУ, стремится вернуться в политику – СМИ

Бывший народный депутат Украины и бывший глава Днепропетровского областного совета надеется на "реинкарнацию"

В большую политику стремится вернуться Святослав Олейник – бывший народный депутат Украины и бывший глава Днепропетровского областного совета, говорится в материале издания "Факты" .

"Человек, летавший на юбилей Коломойского в компании экс-регионала Виталия Хомутынника, а теперь надеющийся с помощью Хомутынника "реинкарнироваться" в партии Сергея Притулы. Ведь эти двое женаты на родных сестрах, а значит, приходятся друг другу родственниками", – отмечают журналисты.

Между тем, как напоминает издание, уголовное производство по Олейнику открыто Национальным антикоррупционным бюро. При этом депутату инкриминируют ложь в декларации, уклонение от уплаты налогов и множество коррупционных скандалов. В частности, Святослав Олейник подозревается в том, что он скрывает свою недвижимость, используя подставных лиц.

"Одним из таких "подставных" стал руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко (вместе с ним Олейник был конечным бенефициаром ООО "Украинские медиа системы" и ООО "Инвестмент Сервис Юкрейн"). По некоторым данным, на Герасименко оформлено несколько квартир в Киеве и Днепре, а также вилла в Одесской области", – говорится в статье.

Кроме того, гражданская жена Олейника Ирина Гуназа владеет множеством незадекларированного имущества. Она имеет немало земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладение в Днепре, нежилые помещения в Павлограде. Отдельно следует упомянуть активы Олейника, записанные на его жену, в Словакии.

Именно в этой стране на Гуназу "зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 кв. м, сельскохозяйственное здание и земельный участок 7117 кв. м. В целом гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аэродром" в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями".