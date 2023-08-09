Шантаж, компромисс либо принятие условий Запада: устроят ли Украину мирные переговоры с россией

Украину могут склонять к фиксации сегодняшней ситуации на фронте, предупреждает политолог.

Решимость Запада во что бы то ни стало принести мир в Украину будет зависеть от событий на фронте. Большу́ю роль в восприятии ситуации играет ход контрнаступления ВСУ, громкое анонсирование которого сначала сыграло на руку Киеву, а теперь грозит "разочарованием" международных партнеров и потерей веры в нашу победу.

Об этом политический эксперт Александр Кочетков рассказал в комментарии "Телеграфу".

Информационная кампания перед началом контрнаступательной операции оказала мощный эффект и даже заставила кремль рассматривать вариант отказа от части уже захваченных территорий в обмен на Крым. Однако продвижение ВСУ оказалось менее динамичным, чем ожидалось, что дало рф надежду на сохранение оккупированных территорий, говорит политолог.

"Теперь во время переговоров речь будет идти уже не о склонении Украины к компромиссам, а о фиксации сегодняшней ситуации на фронте, что приведет к серьезным территориальным потерям для нас. Позиция Запада будет следующей: мы дали вам все, что вы просили, контрнаступление состоялось, если результата нет — начнем договариваться. Неофициальным "дедлайном" для этого считается осень 2023 года, ведь с наступлением холодов темп боевых действий снизится.

Это даже не шантаж со стороны Запада, а своего рода условия. Они, в принципе, не понимают, что это война на уничтожение — или мы россияне, или она нас — для них война всегда имеет политическую составляющую и ведет к переговорам. На самом же деле, россия считает, что она не может существовать, пока существует Украина", — говорит Александр Кочетков.

Подобный сценарий крайне выгоден для россии, ведь заключение перемирия даст кремлю время достроить заводы по производству БПЛА, провести очередную волну мобилизации и наступать на Украину с новыми силами, уверен политический эксперт.

В то же время успехи ВСУ в ходе контрнаступательной операции, за каждым этапом которой в Европе и США внимательно следят, могут убедить международное сообщество подождать со склонением нас к "мирному урегулированию" и продолжить мощную военную поддержку Украины, подытожил политолог.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Соглашение с дьяволом: почему Украина не может допустить "плохого мира" из России".

Напомним, ранее мы писали, где решится судьба контрнаступления ВСУ.