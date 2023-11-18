"Должен вывести войска": Шольц в очередной раз призвал путина подумать головой

Мир не может позволить путину добиться успеха в войне

Российский диктатор владимир путин должен немедленно прекратить свою агрессию против Украины и вывести войска с ее территорий. Это будет первым шагом для мирного завершения войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Нутеталь в земле Бранденбург, сообщает издание The Guardian. Впрочем, канцлер считает, что пока нет никаких признаков того, что это произойдет.

При этом Шольц, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что мир ни в коем случае не может позволить российскому диктатору добиться успеха в своих целях применения силы для того, чтобы аннексировать часть соседней страны.

Канцлер еще раз заявил, что Германия будет помогать Украине защищаться от российского террористического вторжения, пока это будет необходимо.

Напомним, Шольц на прошлой неделе признал, что война в Украине, вероятно, продлится еще долго и к этому нужно быть готовым. Позже он также подчеркнул, что переговоры между Украиной и россией возможны только после того, как российские войска будут выведены с украинской территории. Кроме того, Шольц планирует в следующем году увеличить вдвое помощь Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению немецких СМИ, хотя весенне-летнее контрнаступление украинских войск, на которое многие возлагали большие надежды, не достигло своей цели и впереди Украину ждут зима и позиционная война – все еще есть надежды на победу.