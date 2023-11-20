"Вопросов немало": в "Слуге народа" откровенно рассказали об Арестовиче, Дубинском и ОПЗЖ

Квоты Коломойского не было

Вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью откровенно рассказал, как и почему Александр Дубинский попал в "Слугу народа". Он также объяснил сложность ситуации с представителями ОПЗЖ и отсутствия механизма, предусматривающего ответственность за предательские действия.

Не обошел вниманием и бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, заметив, что он, вероятно, делает сольный президентский проект, потому и обращается к украинцам регулярно. Об этом говорится в интервью Александра Корниенко на LIGA.net.

По словам вицеспикера, Александр Дубинский попал в "Слугу народа", как блоггер, ведь была идея выдвинуть медийных лиц, имеющих доверие общества, против представителей режима БПП.

"Был микропроект — выдвинуть известных блогеров против одиозных представителей режима БПП и попытаться победить... Не было квот кого-то (журналист спрашивал о квоте Игоря Коломойского — ред.)... На тот момент не было госизмены, не было черно-белых проблем. В 2019 году много кто был подписан на Сашу и искренне воспринимал эту информацию", — откровенно рассказал Корниенко.

На вопрос предателей и бывших ОПЗЖ он отметил, что все очень сложно.

"Мне тоже хотелось бы, чтобы мы могли из Верховной Рады удалять предателей, коллаборантов и тех, кто просто не ходит. Вспоминая, что творили ОПЗЖ, когда Рабинович пел гимн СССР, хотелось бы, что они несли за это ответственность. Но именно в Верховной Раде таких механизмов, к сожалению, нет. Должно быть либо лишение гражданства, либо приговор суда, либо их собственное заявление", — сказал он.

Журналистки также спросили у вице-спикера о мотивах деятельности Алексея Арестовича.

"Выясним, куда все эти сигналы направлены Алексеем. Он не в Украине, но обращается к украинцам, кто у него подписчики вообще. Много вопросов. Я не знаю, где он, но все пишут, что за границей. Что такое партия Арестовича условная, я не понимаю. Если опираться на его посты в соцсетях, то можно представить, что из этого может выйти партия", – заметил Корниенко.

По его мнению, Арестович создает сольный президентский проект.

"Наверное, есть аудитория, которая хочет и таких дискуссий, о "языковом талибане". Во время войны против такого сильного врага есть очень тонкая грань в вопросе демократии. По форме он имеет право говорить все, что хочет, вопрос в том, куда дует ветер. Просто все начинается с Цоя, которого я сам люблю, но до публичных исполнений есть вопросы. Но потом можно дойти до Шуфутинского, а дальше предложат не переводить Пушкина на украинский язык. Это окно нужно вовремя остановить", — заявил вице-спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ОВ (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука объяснил, в чем сейчас роль так называемых "арестовичей" и других экспертов.