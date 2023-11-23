Не только Европа: Франция планирует покупать снаряды для Украины у всех, кто предложит – Politico

Несмотря на то, что в ЕС сохраняют осторожный оптимизм по плану на миллион снарядов, есть и другие предложения по решению проблемы

Франция больше не будет покупать снаряды для Украины исключительно у европейских производителей. Если европейские оборонные предприятия не смогут справиться с заказами на снаряды до марта 2024, Париж готов приобрести снаряды для Украины у поставщиков за пределами Евросоюза.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что это заметное отступление Франции от своей традиционной политики отдавать предпочтение приобретению оружия и боеприпасов, изготовленных именно в Европе.

Амбициозный план передать Украине миллион снарядов ЕС выполнил всего на треть, что спровоцировало сомнения в том, а был ли этот план вообще реальным для выполнения. Впрочем, представитель Европейской службы внешних связей фон Зеерр-Тосс считает, что ситуация оптимистичная – сроки можно продлить, а европейские запасы и мощности испытывают огромную нагрузку из-за потребностей Украины и стран НАТО.

Но, несмотря на это, в Европейском Союзе все чаще звучат голоса, выступающие за разрешения на приобретение снарядов для Украины за пределами Европейского Союза. Такое изменение стратегии позволит Европе не только поддерживать Украину в нужных объемах, но сохранит интересы европейской оборонной промышленности; из-за большой потребности в 155-мм снарядах она не потеряет заказ и деньги и не будет при этом перегружена.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил слова главы МИД Украины Кулебы о снарядах, а также о том, что у ЕС проблемы с промышленностью.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 26 октября заявил, что Европейский союз поставил Украине лишь одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов.