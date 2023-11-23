Лжецов не остановить: российские пропагандисты изобрели способ игнорировать санкции ЕС

Пропагандисты россии используют все возможные лазейки, чтобы дальше сеять дезинформацию в Европе и других странах

Российские пропагандистские СМИ, в частности, RT и Sputnik, находящиеся под санкциями Европейского Союза, пытаются игнорировать и обходить ограничения. С этой целью они создают многочисленные сайты-"зеркала", по которым продолжают транслировать российскую ложь на Европу.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Как напоминается в материале, 2 марта 2022 года ЕС наложил санкции на российских пропагандистов из RT и Sputnik, приостановив вещание этих "СМИ" на территории Европы и запретив их контент.

Офисы пропагандистов во Франции и Германии были закрыты. Но, судя по всему, пропагандистов санкции не остановили – они начали искать другие способы ведения своей дезинформационной кампании.

"Почти через два года после начала войны Кремль, похоже, смеется последним. RT.com может быть недоступен в ЕС, но ряд менее популярных зеркальных сайтов предоставляет тот же контент, направленный на подрыв поддержки Украины со стороны блока", – отмечается в материале.

В частности, речь идет о сайте sventr.site, или RT News наоборот. Через этот сайт распространяется тот же пропагандистский контент, что и через оригинальный сайт российского "СМИ".

"Мы плевали на ваши санкции", – процитировала пресс-служба RT своего главреда, российскую пропагандистку Маргариту Симоньян.

Этот сайт – одно из двух десятков пропагандистских "зеркал"

По данным из открытых реестров, sventr.site был зарегистрирован через три дня после объявления о санкциях; зарегистрировал его российский "АНО "ТВ Новости", который предоставлял лицензию RT. А по данным расследователей, этот сайт – лишь один из сети, по меньшей мере, 19 подобных "зеркал", через которые россияне распространяют ложь и пропаганду. В октябре 2023 года он получил почти 3 млн посещений, а RT в общей сложности – более 141 миллиона и это, несмотря на блокировку в западных странах. Отмечается, что таким же образом работает и заблокированный российский Sputnik.

Впрочем, по заверению еврокомиссара, ответственного за борьбу с дезинформацией, Веры Журовой, Европейская комиссия в курсе существования этих "зеркал". ЕК работает со странами ЕС для более эффективного применения санкций.

"Хочу отметить, что, несмотря на некоторые попытки обхода, санкции эффективны… Никто не сможет найти эти точки, переключая каналы случайным образом. Интернет-поисковые системы и агрегаторы новостей не показывают результаты из этих источников", – сказала Журова.

Хотя санкции несколько маргинализировали российскую пропаганду, у нее все еще много лазеек. Агрегатором дезинформации стал X (Twitter) Илона Маска, забитый постами троллей и российских ботов. У российских пропагандистов все еще есть аккаунты в других социальных сетях. А на сервисе YouTube компании Alphabet Inc., несмотря на агрессивное удаление аккаунтов российских подсанкционных СМИ, передачи RT по-прежнему регулярно репостятся – эксперты говорят, что это напоминает им популярную игру "убей крота".

Напомним, лучшие санкции против пропагандистов – летальные. К примеру, российский "военкор" Борис Максудов, получивший ранения на временно оккупированной территории Запорожской области, скончался. Информацию об этом подтвердили российские СМИ.