"С матами ломал им шаблоны": Арахамия рассказал о переговорах с россией в Беларуси

На переговоры ехали те, кто имел контакты с россиянами и белорусами до войны

Во время первых переговоров с российским режимом в Беларуси в марте 2022 года состав делегации Украины формировали очень быстро – фактически из тех, кто был у президента Владимира Зеленского "под рукой" в бункере. А на переговорах члены украинской делегации вели себя максимально нешаблонно, чтобы выбить россиян из колеи.

Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала "1+1" Натальи Мосийчук. Он сказал, что впервые о переговорах задумались, когда нардеп Евгений Шевченко через Главное управление разведки вышел на президента Беларуси Александра Лукашенко, уговорив позвонить Зеленскому.

Зеленский говорить отказался, и тогда Арахамия предложил звонить по телефону. А уже после разговора состав делегации формировали на скорую руку – ехали те, кто имел такую возможность, а также уже имел какие-то контакты с белорусами или россиянами до начала войны.

"Подоляк знал этого Макея покойного, который из МИД Беларуси. Он каким-то образом имел с Беларусью конекшен когда-то давно. Его тогда же депортировали, кажется. И он говорит: "Я этого Макея знаю". Я говорю: "Ну знаешь, тогда уехали из нами, потому что у тебя есть хоть какой-то персональный контакт". Резников по Минскому процессу знал Грызлова. Я как уехал, как-то не обсуждалось, почему я. Потому что с моего телефона звонили. Ну как-то взяли и уехали", – рассказал Арахамия.

По его словам, в конце концов в состав делегации вошли сам Арахамия, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, тогдашний первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин (сейчас – Генеральный прокурор Украины), народный депутат Рустем Умеров (сейчас – министр обороны) и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. От ГУР МО присутствовал Денис Киреев, которого затем застрелили в Киеве при непонятных обстоятельствах.

Арахамия также отметил, что украинская делегация вела себя максимально нешаблонно – чтобы сбить российских дипломатов с толку. Например, Точицкий изображал "эталонного бандеровца", как его представляли россияне – украинский дипломат неоднократно произносил агрессивные и людоедские речи, чем очень нервничал россиян.

Сам Арахамия, по его словам, "ломал им шаблоны", разговаривая с российскими дипломатами разве что не матом и предлагая выключить камеры и поговорить, как "нормальные люди".

"Они сначала – Грызлов и другие, там дипломатическая школа – очень сильно нервничали. Потом я научил их пользоваться "зумом" – сказал: чтобы поговорить с вами два-три часа, мы идем к вам 48 часов и назад 48 часов. Давайте через "зум". Они сначала отказывались… Потом предложили какой-то свой российский софт, который на второй день сломался. Поэтому вернулись в "зум", – пошутил Арахамия.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арахамия рассказал, что Украина уже почти два года отражает полномасштабное наступление россии, и с каждым месяцем все чаще звучат вопросы о том, как закончится война и будут ли переговоры. Однако есть только два варианта, как все должно закончиться.