Напомнит о важности помощи: Кэмерон будет говорить об Украине в США

Страны-члены НАТО имеют огромный потенциал, позволяющий оказывать поддержку Украине – однако не используют его

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует во время своего первого визита в США в должности главы МИД поднять вопрос об усилении военной и финансовой помощи Украине. Он считает, что слишком много споров вокруг этой темы в последнее время идет в политических кругах США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Кэмерон считает, что аргументы вроде "безопасность Европы равна безопасности США" возобладают в Вашингтоне.

"Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться избранного курса и мобилизуем других союзников тоже", – сказал он.

Кэмерон также отметил, что страны-члены НАТО имеют огромный потенциал, позволяющий оказывать поддержку Украине. Однако этот потенциал НАТО почему-либо не желает использовать полностью.

"Составьте вместе все экономики стран, которые поддерживают Украину в борьбе с россией, и мы перевернем ее в соотношении тридцать к одному", – резюмировал он.

Напомним, Кэмерон считает, что если российского диктатора владимира путина не остановить в Украине, то он "вернется за добавкой". Он также отметил, что нет смысла надеяться, что мир волшебным образом вернется к тому, каким он был раньше.