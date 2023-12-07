У Путина есть "национальный интерес": в Китае ошеломили заявлением

Позиция по войне в Украине одна

Решения, принимаемые российским диктатором Владимиром Путиным в отношении Украины, основываются на национальных интересах государства-агрессора. В то же время Китай призвал к прекращению огня в Украине и поиску решения.

Такое заявление сделал директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС. Об этом пишут росСМИ.

"Иногда страны ЕС призывают Китай начать диалог с Россией, с Путиным о выводе войск из Украины. Но это же независимая нация… Однако Путин принял решение (о начале войны — ред.) на основе национальных интересов и безопасности РФ. Китай также призывает Европу вести диалог с Россией", — отметил глава департамента Европы МИД КНР.

"Позицию Китая по украинскому вопросу можно описать одним предложением: необходимо искать способы немедленного прекращения огня и политического разрешения текущего кризиса", — отметил Ван Лутун. Он отметил важность перегоров между Украиной и Россией.

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун

Как сказал Лутун, состоявшиеся в Пекине переговоры лидеров Китая и Евросоюза длились 3,5 часа, были глубокими и конструктивными.

Ранее "Телеграф" писал, что глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Китай и призвала власти страны не помогать России в войне против Украины. Она напомнила, что Франции не хотелось бы терять отношения с Китаем.