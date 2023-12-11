Зеленский может выступить перед сенаторами США во время визита – СМИ

Главы республиканцев и демократов Сената уже пригласили украинского президента выступить

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ранее анонсированного визита в США может выступить перед американскими сенаторами. Он будет говорить с ними о поддержке финансирования помощи Украине – без которой она может остаться.

Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Сенате. В частности, канал сообщил, что ряд сенаторов не исключает такой возможности.

К примеру, уже известно, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пригласили Зеленского выступить на встрече с сенаторами утром 12 декабря. Кроме того, в рамках визита Зеленский может провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Официально эта информация еще не подтверждалась и о возможных изменениях в планах Зеленского не сообщалась.

Напомним, завершив свой рабочий визит в Аргентину, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, прибудет в Соединенные Штаты Америки. Глава государства планирует встретиться с президентом США Джозефом Байденом.

Ранее "Телеграф" писал, что сенаторы от Республиканской партии поддержат пакет финансирования военной помощи союзникам США – в том числе и Украине – только после того, как демократы согласятся на меры по укреплению границ США на юге.