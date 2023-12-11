Словацкие украинские общины обратились к Фицо: требуют поддержать Украину

Словацкие меньшинства требуют от Фицо поддержать Украину на пути в Европейский союз

Словацкие общины в Украине, проживающие в Закарпатье, вслед за венграми также написали открытое обращение с требованием поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз. Обращение направлено председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и пророссийскому премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация. Соответствующие обращения опубликовали глава общественной организации "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват, а также глава общественной организации "Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин "Доверие" Яна Дудаш-Рыжак.

В частности, Горват написал, что Украина демонстрирует большой прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии, а принятый Украиной новый законопроект максимально направлен на интересы национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Похожий текст опубликован также с подписью Дудаш-Рыжак. Словацкие меньшинства требуют от Фицо поддержать Украину по пути в Европейский союз.

Напомним, что именно Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в Евросоюз. Как писал "Телеграф", европарламентарии пытаются убедить Орбана изменить свою позицию по этому вопросу.

"Телеграф" также ранее писал, что Орбан грозит сорвать саммит ЕС. Из-за этой затеи венгерского премьера президенту Евросовета пришлось досрочно завершить деловую поездку в Китай.