Экспорт как алмазов, так и обработанных бриллиантов приносил РФ до 4 млрд евро в год

С 1 января 2024 г. вступили в силу санкции Европейского Союза, запрещающие приобретение алмазов, добытых или обработанных в России. Соответствующее решение было принято еще в декабре 2023 года в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

Запрет распространяется на прямой импорт, косвенный импорт, приобретение или передачу алмазов из России. Ограничения действуют по всей территории Евросоюза.

Также с 1 марта будет введен запрет на приобретение российских алмазов, которые обрабатываются или были обработаны в третьих странах. В целях смягчения возможного негативного влияния ограничения на Европу оно будет внедряться постепенно, с 1 марта по 1 сентября 2024 года.

По замыслу ЕС, этот санкционный запрет нанесет весомый удар по российскому бюджету. Экспорт алмазов и обработанных бриллиантов приносит российскому террористическому режиму не менее четырех миллиардов евро в год.

Как ранее писал "Телеграф", санкции, которые ввели Соединенные Штаты против России, нанесли большой ущерб российским проектам добычи и экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Россия надеялась, таким образом, компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, но американские ограничения поставили эти планы под угрозу.

Между тем, в самой России вынуждены были признать, что после выхода с западного нефтегазового рынка РФ оказалась в беспрецедентной зависимости от двух стран – Китая и Индии, куда сейчас идет 90% экспорта нефти и нефтепродуктов. Только эти две страны пока дают России возможность получать нефтяные сверхприбыли.