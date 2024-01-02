Вот настоящие намерения Москвы, а не переговоры: президент Евросовета о массированной атаке РФ на Украину

Россия показала свои истинные намерения

Сегодня в ночь на 2 января, российские оккупанты цинично обстреляли территорию Украины ракетами разного типа. Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что этот ракетный обстрел нашей страны со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Кремля в любых мирных переговорах.

Об этом он написал в Twitter(X). По его словам, российские атаки еще более циничны, поскольку усилились именно в период новогодних праздников.

"Для тех, кто верит слухам, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует о подлинных намерениях Москвы", – указал глава Евросовета.

Шарль Мишель еще раз подчеркнул, что дух Украины нельзя сломать. А Европейский союз поддерживает нас.

На сообщение главы Европейского совета отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил его за то, что "выразил именно то, что мы все думаем и чувствуем".

"Я благодарен ЕС и вам за непреклонную поддержку Украины. Европейское единство сильнее российского террора. Мы уже неоднократно это доказывали, и я уверен, что мы будем оставаться сильными и объединенными", – добавил глава государства.

Ранее Телеграф писал, что посол Франции отреагировал на утренний обстрел Украины и заверил, что Франция изменит подход к помощи нашей страны.