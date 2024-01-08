В Польше пригрозили заблокировать соглашение о свободной торговле с Украиной: какие условия диктуют

Считают, что ЕС слишком отрыт

Распоряжения Еврокомиссии по продлению соглашения о свободной торговле с Украиной на 2024-2025 годы могут быть заблокированы. По словам польского еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, он пойдет на такой шаг, если в документе не будут учтены его предложения по торговым ограничениям для Украины.

Такое заявление было подано в официальном письме Войцеховского в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса. Об этом пишет польский вещатель RMF24.

По данным польского издания, во вторник, 9 января, в Брюсселе завершаются межведомственные согласования по продолжению действия этого соглашения с 5 июня этого года на следующий год.

Войцеховский настойчиво заявил, что заблокирует распоряжение, если в него не добавят защитные механизмы для внутреннего рынка ЕС от дестабилизации со стороны чрезмерного наплыва украинских продуктов. Также еврокомиссар настаивает на введении квот по ввозу из Украины сахара и мяса птицы.

"Продолжение торговых привилегий для Украины, что предусмотрены в распоряжении ЕС, действие которого завершается в этом году, без защитных механизмов и количественных ограничений чревато очередным кризисом излишка импортной сельскохозяйственной продукции из Украины", — говорится в письме.

Он убежден, что ЕС должен "переосмыслить концепцию своей помощи (Украина – ред.), которая предусматривает неограниченную открытость".

По мнению Войцеховского, необходимо на европейском уровне поддержать транзит украинских товаров в морские порты ЕС, чтобы украинское зерно могло попадать на рынки азиатских и африканских стран.

Заметим, что, по данным польского вещателя, позицию Войцеховского в Еврокомиссии разделяют не все. В частности, службы еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса стремятся к ослаблению действующих ограничений. Также они хотят отменить возможность временного введения эмбарго ЕС в случае значительного наплыва продуктов из Украины (по требованию Польши Еврокомиссия вводила эмбарго на украинское зерно с апреля по сентябрь прошлого года). Домбровскис аргументирует это принципами свободного рынка и необходимостью помочь Украине. Подобную точку зрения также придерживается президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша не намерена снимать эмбарго на ввоз украинского зерна. Более того, запрет на ввоз украинской продукции будет бессрочным.