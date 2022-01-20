Без лишних усилий: простой лайфхак для быстрой очистки граната, видео

При должной сноровке и остром ноже подобная "операция" не заберет больше минуты времени

Ярко-красный, сладковато-горький с легкой кислинкой, гранат давно успел завоевать особое место в сердцах людей. Однако необходимость его чистить часто отбивает саму охоту лакомиться этим фруктом.

Интересным и весьма простым видеосоветом насчет процесса очистки граната в своем Instagram поделился популяризатор науки Александр Толмачев.

По его словам, люди "одомашнили" гранат тысячи лет назад, вследствие чего появились даже сорта практически без косточек. А вот с легко снимающейся кожицей фрукты пока не появились.

Если же вы являетесь поклонником граната и хотели бы научиться его быстро разделывать, запаситесь терпением и острым ножом.

Изначально нужно сделать шесть небольших надрезов вверху фрукта, которые будут пересекаться друг с другом. Это образует у граната некую "крышечку", что легко снимется. Затем можно продлить разрезы по бокам плода, тем самым позволяя ему "распасться" в форме звезды. В конце процесса очистки не забудьте вынуть светлые "перегородки" внутри фрукта.

Для большей наглядности предлагаем вам посмотреть короткое обучающее видео.

Как научиться быстро чистить гранат

Добавим, что гранат может содержать в себе от 200 до 1400 семян — в зависимости от сорта и размера. Дословный перевод названия фрукта во многих странах мира звучит как "зернистое яблоко".

Стоит отметить, что в мире придумали сотни различных способов облегчить себе жизнь при употреблении разных продуктов в пищу. "Телеграф", к примеру, ранее писал, каким способом можно быстро и качественно измельчить яйца для салата.