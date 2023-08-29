Свинина может подешеветь? Аналитики назвали необходимые условия

В начале сентября цена мяса может снизиться, если аналитики окажутся правы в своих прогнозах

Во второй половине августа в Украине начали падать закупочные цены на отечественных свиней. Так, снижение стоимости килограмма живого веса свинины составило от 1,5 до 4 гривен.

Об этом "Телеграфу" сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины". По их данным, в зависимости от региона закупочная цена 1 кг живой массы животного колеблется от 78 до 83 гривен, что дает среднюю стоимость по стране в 80 грн 30 коп, или на 3% меньше чем неделю назад.

При этом, по данным ассоциации, мясозаготовительные предприятия ожидают дальнейшего падения цен на свинину, хотя предложение мяса не превышает спрос на него, а торговля — стабильна.

Впрочем, в сентябре свинина может упасть в цене, благодаря двум факторам:

снижению потребительского спроса, традиционно наблюдаемого перед и в начале нового учебного года, когда многие тратят деньги не на мясо, а на школьные товары;

со снижением температуры может увеличиться забой свиней, что приведет к росту предложения мяса на рынке, а значит и к падению цен на него.

Вместе с тем, по мнению экономиста Бориса Кушнирука, осенью может наоборот произойти небольшой рост цен на мясо из-за увеличения расходов на его производство.