С днем молодежи! Яркие поздравления с праздником в картинках, открытках и прозе
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Праздник посвящен основанию Всемирной федерации демократической молодежи.
В среду, 10 ноября, отмечается неофициальный международный праздник — День молодежи, который проходит под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ).
Этот праздник напоминает о годовщине основания ВФДМ и проведения первой Всемирной конференции молодежи, которая проходила в Лондоне с 29 октября по 10 ноября 1945 г. На мероприятии собралось около 30 млн молодых людей с разными политическими идеологиями, религией и национальностями.
10 ноября в разных странах-членах данной федерации проводятся различные тематические мероприятия, конференции, семинары, и вечеринки.
"Телеграф" собрал красочные поздравления с Всемирным днем молодежи.
Поздравления в картинках
Поздравления в прозе
Поздравляю со Всемирным днем молодежи. Желаю ярко, весело, с энтузиазмом и задором, с радостью и милыми улыбками провести юные годы своей жизни. Пусть каждый день дарит успех и бодрость, счастливый случай и невероятное приключение.
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Поздравляю со Всемирным днем молодежи и пожелать хочу бравых идей и весёлых затей, неутомимого стремления к мечтам и исполнения заветных желаний, великих целей и грандиозных планов, блестящих успехов и невероятной удачи.
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День молодежи – это сугубо субъективный праздник. Его могут открыть для себя люди, которые молоды душой. Поздравляю тебя с 10 ноября! Желаю здоровья, счастья, силы превозмочь все невзгоды и оптимистичного настроя в любой ситуации.
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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.
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Молодые достойны уважения! Поздравляю вас с праздником и надеюсь на ваше благоразумие, выдержку и достоинство. Вы – наследники традиций. На вас направлены все чаяния и надежды. С праздником, любите друг друга и не теряйте задора в каждом движении.
Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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