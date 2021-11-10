С днем молодежи! Яркие поздравления с праздником в картинках, открытках и прозе

Праздник посвящен основанию Всемирной федерации демократической молодежи.

В среду, 10 ноября, отмечается неофициальный международный праздник — День молодежи, который проходит под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ).

Этот праздник напоминает о годовщине основания ВФДМ и проведения первой Всемирной конференции молодежи, которая проходила в Лондоне с 29 октября по 10 ноября 1945 г. На мероприятии собралось около 30 млн молодых людей с разными политическими идеологиями, религией и национальностями.

10 ноября в разных странах-членах данной федерации проводятся различные тематические мероприятия, конференции, семинары, и вечеринки.

"Телеграф" собрал красочные поздравления с Всемирным днем молодежи.

Поздравления в картинках

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления со Всемирным днем молодежи

Поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днем молодежи. Желаю ярко, весело, с энтузиазмом и задором, с радостью и милыми улыбками провести юные годы своей жизни. Пусть каждый день дарит успех и бодрость, счастливый случай и невероятное приключение.

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Поздравляю со Всемирным днем молодежи и пожелать хочу бравых идей и весёлых затей, неутомимого стремления к мечтам и исполнения заветных желаний, великих целей и грандиозных планов, блестящих успехов и невероятной удачи.

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День молодежи – это сугубо субъективный праздник. Его могут открыть для себя люди, которые молоды душой. Поздравляю тебя с 10 ноября! Желаю здоровья, счастья, силы превозмочь все невзгоды и оптимистичного настроя в любой ситуации.

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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

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Молодые достойны уважения! Поздравляю вас с праздником и надеюсь на ваше благоразумие, выдержку и достоинство. Вы – наследники традиций. На вас направлены все чаяния и надежды. С праздником, любите друг друга и не теряйте задора в каждом движении.

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