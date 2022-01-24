Короткие поздравления с Днем студента: стихи, проза и открытки
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День студента в Украине празднуют дважды в год – 17 ноября и 25 января.
Во вторник, 25 января отмечается День студента — "профессиональный" праздник всех ребят, которые учатся сейчас, и тех, кто уже окончил ВУЗ. В этот день студенты организовывают различные развлекательные мероприятия: концерты, выставки, вечеринки.
Отметим, что День студента 25 января отмечают российское студенчество, в то время, когда украинские студенты празднуют свой праздник — 17 ноября.
Также, помимо Дня студента, в этот день отмечается Татьянин день. Церковь почитает память мученицы Татианы Римской, которая в свое время пострадала за свою веру в Христа.
"Телеграф" составил подборку красивых коротких поздравлений с Днем студента
Поздравления с Днем студента в картинках
Короткие поздравления с Днем студента
Всех студентов с праздником! Пусть каждый учится в удовольствие, осваивает новые горизонты, стремиться к большему! Чтобы любая сессия была успешно сдана, а экзамены дались легко!
***
С Днём студента поздравляю
И вам с радостью желаю:
Экзаменов лёгких, отличных зачеток,
Красных дипломов, перспективной работы!
***
Легких жизненных ситуаций, решительных действий, меньше заданий, больше полезных лекций. Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, новых знакомств, успешных идей. Получай удовольствие, выполняй любые задачи с наслаждением.
***
С днем студента! Пусть преподаватели лояльны будут к пробелам в знаниях, а лучше, чтобы этих пробелов никогда не было. Желаю стать профессионалом своего дела, настоящим асом, который будет выполнять свою работу отлично.
***
В жизни лучшая пора
Это быть студентом.
Больше будет места пусть
Радостным моментам.
Пусть вам учится легко,
Весело, успешно,
Чтобы лучшими во всем
Стали неизбежно!
***
Как учиться, как гулять,
Как друзей не растерять,
Сохранить в себе на годы
Свой студенческий запал —
Это помним, это знаем,
Потому и отмечаем
День студента, день особый,
И сегодня он настал!
***
Учеба — успеется, это понятно,
Но праздник-то встретить куда как приятно.
Сказать — я студент! А не что-то другое,
И время мое — навсегда золотое.
И пусть подождут и уроки, и курсы,
Сегодня гуляем, вы разве не в курсе?
***
Поздравляю с Днём студента и пожелать хочу больших успехов и твёрдых знаний, уверенной мечты и сладких желаний, целеустремлённости и бравых идей, великолепного настроения и надёжных друзей.
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