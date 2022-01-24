Короткие поздравления с Днем студента: стихи, проза и открытки

День студента в Украине празднуют дважды в год – 17 ноября и 25 января.

Во вторник, 25 января отмечается День студента — "профессиональный" праздник всех ребят, которые учатся сейчас, и тех, кто уже окончил ВУЗ. В этот день студенты организовывают различные развлекательные мероприятия: концерты, выставки, вечеринки.

Отметим, что День студента 25 января отмечают российское студенчество, в то время, когда украинские студенты празднуют свой праздник — 17 ноября.

Также, помимо Дня студента, в этот день отмечается Татьянин день. Церковь почитает память мученицы Татианы Римской, которая в свое время пострадала за свою веру в Христа.

"Телеграф" составил подборку красивых коротких поздравлений с Днем студента

Поздравления с Днем студента в картинках

Короткие поздравления с Днем студента

Всех студентов с праздником! Пусть каждый учится в удовольствие, осваивает новые горизонты, стремиться к большему! Чтобы любая сессия была успешно сдана, а экзамены дались легко!

***

С Днём студента поздравляю

И вам с радостью желаю:

Экзаменов лёгких, отличных зачеток,

Красных дипломов, перспективной работы!

***

Легких жизненных ситуаций, решительных действий, меньше заданий, больше полезных лекций. Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, новых знакомств, успешных идей. Получай удовольствие, выполняй любые задачи с наслаждением.

***

С днем студента! Пусть преподаватели лояльны будут к пробелам в знаниях, а лучше, чтобы этих пробелов никогда не было. Желаю стать профессионалом своего дела, настоящим асом, который будет выполнять свою работу отлично.

***

В жизни лучшая пора

Это быть студентом.

Больше будет места пусть

Радостным моментам.

Пусть вам учится легко,

Весело, успешно,

Чтобы лучшими во всем

Стали неизбежно!

***

Как учиться, как гулять,

Как друзей не растерять,

Сохранить в себе на годы

Свой студенческий запал —

Это помним, это знаем,

Потому и отмечаем

День студента, день особый,

И сегодня он настал!

***

Учеба — успеется, это понятно,

Но праздник-то встретить куда как приятно.

Сказать — я студент! А не что-то другое,

И время мое — навсегда золотое.

И пусть подождут и уроки, и курсы,

Сегодня гуляем, вы разве не в курсе?

***

Поздравляю с Днём студента и пожелать хочу больших успехов и твёрдых знаний, уверенной мечты и сладких желаний, целеустремлённости и бравых идей, великолепного настроения и надёжных друзей.

Также "Телеграф" предлагает вам подборку красивых поздравлений с днем Татьяны своими словами.