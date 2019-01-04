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Пятница, 04.01.2019
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Різдво Христове 2019: красиві поздоровлення на українській мові для ваших близьких

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Різдво Христове 2019: красиві поздоровлення на українській мові для ваших близьких
21:37 Сегодня Телеграф

Кращі привітання для ваших рідних і близьких.

Один з найбільших свят у християнській традиції, Різдво Христове відзначають 7 січня за григоріанським календарем. Згідно з переказами, дві тисячі років тому в цей день народився Син Божий, Ісус Христос - щоб спокутувати гріхи людства.

Нехай у це довгоочікуване свято

Господь вас всіх благословить.

Як виконання всіх бажань –

Погане хай дотла знищить!

 

Нехай Христос вам подарує

Чашу Любові, терпіння, добра,

Оберігає ваші родини

Від нещасть, жорстокості і зла…

 

Щоб негаразди всі здавалися

Далеким, нереальним сном.

Впустіть мир і радість у душу…

Здоров’я! Щастя! І з Різдвом!

Вітаю з Різдвом,

Добрим святом Христовим,

З новим роком, світлим днем,

І з початком життя нового!

 

Вам бажаю не хворіти

(Хіба що любов’ю),

Що захочеться — мати,

І не вірити пустослов’ю!

 

Нехай розтануть всі біди,

Немов перші сніжинки,

І прийдуть у всій красі

Щастя, радість і смішинки!

Хай буде щедрим Різдво!

Веселим, святковим, багатим,

Нехай десятки смачних страв

Лоскочуть ніздрі ароматом!

 

Хай буде все у вас чудово

На кожному життя кроці.

Бажаємо всій родині міцного здоров’я

Та щастя щоб сяяло в кожному оці!

Як різдвяної ялинки пишний наряд,

Часом очікування Дива.

Нехай ваші серця і посмішки горять

Нехай щастя прийде нізвідки.

 

Наповниться Вірою Душі єство,

Надія обдарує Любов’ю.

Бажаю вам зустріти, друзі,

Різдво. Блискучою, чистою новиною!

У морозний день, чудовий, ясний,

Вітаємо з Різдвом Христовим!

І бажаєм, аби щастя

Увійшло тихенько з побажаннями нашими.

 

Щоб здійснилися всі мрії,

Щоб траплялися чудеса,

Щоб завірюха вранці рано,

Вам успіх принесла!

 

Щоб проблеми випарувалися,

Як сніжинки від пічі,

Щоб гроші водилися,

І успішно справи йшли!

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