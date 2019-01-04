Різдво Христове 2019: красиві поздоровлення на українській мові для ваших близьких

Один з найбільших свят у християнській традиції, Різдво Христове відзначають 7 січня за григоріанським календарем. Згідно з переказами, дві тисячі років тому в цей день народився Син Божий, Ісус Христос - щоб спокутувати гріхи людства.
Нехай у це довгоочікуване свято
Господь вас всіх благословить.
Як виконання всіх бажань –
Погане хай дотла знищить!
Нехай Христос вам подарує
Чашу Любові, терпіння, добра,
Оберігає ваші родини
Від нещасть, жорстокості і зла…
Щоб негаразди всі здавалися
Далеким, нереальним сном.
Впустіть мир і радість у душу…
Здоров’я! Щастя! І з Різдвом!
Вітаю з Різдвом,
Добрим святом Христовим,
З новим роком, світлим днем,
І з початком життя нового!
Вам бажаю не хворіти
(Хіба що любов’ю),
Що захочеться — мати,
І не вірити пустослов’ю!
Нехай розтануть всі біди,
Немов перші сніжинки,
І прийдуть у всій красі
Щастя, радість і смішинки!
Хай буде щедрим Різдво!
Веселим, святковим, багатим,
Нехай десятки смачних страв
Лоскочуть ніздрі ароматом!
Хай буде все у вас чудово
На кожному життя кроці.
Бажаємо всій родині міцного здоров’я
Та щастя щоб сяяло в кожному оці!
Як різдвяної ялинки пишний наряд,
Часом очікування Дива.
Нехай ваші серця і посмішки горять
Нехай щастя прийде нізвідки.
Наповниться Вірою Душі єство,
Надія обдарує Любов’ю.
Бажаю вам зустріти, друзі,
Різдво. Блискучою, чистою новиною!
У морозний день, чудовий, ясний,
Вітаємо з Різдвом Христовим!
І бажаєм, аби щастя
Увійшло тихенько з побажаннями нашими.
Щоб здійснилися всі мрії,
Щоб траплялися чудеса,
Щоб завірюха вранці рано,
Вам успіх принесла!
Щоб проблеми випарувалися,
Як сніжинки від пічі,
Щоб гроші водилися,
І успішно справи йшли!