Рождество 2019: Песни о Рождестве, которые должны услышать все (Видео)

Знать украинские колядки имеет каждый, ведь это - наши традиции! Рождество Христово и Коляда 2019 уже на пороге.

К сожалению, украинские колядки все реже звучат в наших домах на зимние праздники. Мы не имеем права забывать свои традиции, да еще и такие замечательные! Давайте вместе учить слова песен, чтобы на Рождество и Коляду 2019 прийти к друзьям не с пустыми руками - а подарить им хорошее настроение своим пением!

Коляд, коляд, колядниця (текст, відео)

Початок цієї пісні знають усі, однак існує чимало її варіацій. Обирайте версію до душі!

Слова:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не бiда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Добрий вечір тобі, пане господарю (текст, відео)

Одна з найпопулярніших колядок, яку співають по всій Україні.

Слова:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Нова радість стала (текст, відео)

Улюблена колядка дітей та дорослих, мелодію якої дуже легко запам'ятати.

Слова:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.

Сумний Святий Вечір (текст, відео)

Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади на Заході стала популярною інша колядка на мелодію "Нова радість стала" під назвою "Сумний Святий Вечір". Текст до неї написав поет-підпільник Михайло Дяченко-"Боєслав":

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

До мурашок, послухайте!

Бог предвічний (текст, відео)

Ця коляда є однією із найпопулярніших у Західній Україні. На Галичині саме "Бог предвічний" співають першою за святвечірним столом. Її також виконують у церквах після Літургії.

Слова:

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об'явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

"Тріє царі, де ідете?"

"Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся".

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

"Слава Богу!" – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

Во Вифлиємі нині новина (текст, відео)

А ось ця українська пісня не народна, а авторська. Слова та музика "Во Вифлеємі нині новина" належать Остапу Нижанківському (1862-1919), хоча про це мало хто знає.

Слова:

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

*Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.

Бог ся рождає (текст, відео)

Ще одна авторська колядка від відомого нам Остапа Нижанківського, яка вже давно стала народною.

Слова:

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Небо і земля нині торжествують (текст, відео)

Дуже популярна пісня за межами України. Версії цієї святкової композиції співають також у Білорусі й Польщі.

Слова:

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Тиха ніч (текст, відео)

Ця різдвяна пісня була створена в Австрії в 1818 році. "Тиха ніч" – одна із найвідоміших колядок по всьому світу. Вона навіть належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Колядка українською мовою зачаровує з першого акорда!

Слова:

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

На синім небі (текст, відео)

Красива дитяча колядка про Україну, яка не залишить вас байдужими.

Слова:

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось –

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Прилетіли ангелята (текст, відео)

Проста та водночас гарна мелодія легко запам'ятовується, тож ця пісня ідеально підійде для дітей.

Слова:

Прилетіли Ангелята,

Як пташата з неба

І співали всі Дитятку

Весело, як треба:

"Гей же гей же! О Ісусе!

Гей же гей же! Слава!"

Та будили там пастирів

Всю нічку до рана.

Голосили, що на світі

Сталася новина:

Діва в яслах днесь на сіні

Породила Сина,

Боже Дитя, всіх владику.

Пастирі, вставайте,

Біжіть скоро до вертепу,

Його привітайте!

Слава! Слава! – голосили

В час Твого приходу,

І мир людям, як відкрив Бог

Нам свою природу,

Він для людського спасіння

В тілі народився,

Творець світа, Давець скарбів

В яслах положився.

Поспішім ми до вертепу,

Поклін Му віддаймо

І весело: гей же гей же!

Йому заспіваймо.

Гей же гейже! О Ісусе

Гей же гей же! Слава!

За щасливу твою нічку

Вічна тобі хвала!