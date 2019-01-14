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Старый Новый год 2019 : прикольные поздравления и смс

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Старый Новый год 2019 : прикольные поздравления и смс
09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Старый Новый год носит такое название, потому что празднуется по старому стилю (Юлианский календарь).

Старый Новый год издавна отмечают в ночь с 13 на 14 января. Поздравь своих коллег, друзей и родственников с помощью смс-поздравлений со старым Новым годом 2019.

 

Поздравляю с самым загадочным праздником — старым Новым годом. И пусть он все же действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь!

Пусть в старый Новый год

Случится волшебство,

Пускай печаль уйдет,

Желаний большинство

Пусть сбудется скорей!

Настанет благодать!

И искренних людей

Побольше повстречать!

Старый Новый год-2019: видео поздравления и проза для самых близких

Новый год мы встретили у ели,

Рождество отметили уже,

Оглянуться даже не успели,

Новый праздник на дворе!

Это – Старый Новый год!

С ним тебя и поздравляю,

Чтоб прошел он без забот,

Счастья и добра желаю!

 

Провожая Старый год, я желаю без забот, вспомнить все ваши мечты, планы, цели, достижения, книги, фильмы, дни рождения. С благодарностью за прошлое, шагайте смело в будущее, ведь в Новом году все будет в двое лучше и ярче.

Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах

Сегодня снова праздник! И хоть основные салюты уже отгремели, подарки подарены и получены, есть у нас повод поздравить друг друга еще раз с наступлением Старого Нового года. Загадывайте свои заветные желания, если не успели помечтать — помечтайте! Пусть в уже наступившем году свершится все, чего вы ждете!

Я в Старый Новый год желаю

Чтоб все мечты твои сбылись,

Тебя сегодня поздравляю,

Найди любовь длиною в жизнь,

Пусть все по жизни удается,

Пусть радость светится в глазах,

Печаль пусть в прошлом остается,

Снежинкой тая на губах!

Сегодня снова к нам вернется

Любимый праздник - Новый год!

Пусть старым он у нас зовется,

Мы так же ждем его приход!

Пусть этот год без потрясений,

Без бед, без горестей пройдет.

И из счастливых лишь мгновений

Пусть состоит прекрасный год!

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