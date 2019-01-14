Старый Новый год 2019 : прикольные поздравления и смс

Старый Новый год издавна отмечают в ночь с 13 на 14 января. Поздравь своих коллег, друзей и родственников с помощью смс-поздравлений со старым Новым годом 2019.
Поздравляю с самым загадочным праздником — старым Новым годом. И пусть он все же действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь!
Пусть в старый Новый год
Случится волшебство,
Пускай печаль уйдет,
Желаний большинство
Пусть сбудется скорей!
Настанет благодать!
И искренних людей
Побольше повстречать!
Новый год мы встретили у ели,
Рождество отметили уже,
Оглянуться даже не успели,
Новый праздник на дворе!
Это – Старый Новый год!
С ним тебя и поздравляю,
Чтоб прошел он без забот,
Счастья и добра желаю!
Провожая Старый год, я желаю без забот, вспомнить все ваши мечты, планы, цели, достижения, книги, фильмы, дни рождения. С благодарностью за прошлое, шагайте смело в будущее, ведь в Новом году все будет в двое лучше и ярче.
Сегодня снова праздник! И хоть основные салюты уже отгремели, подарки подарены и получены, есть у нас повод поздравить друг друга еще раз с наступлением Старого Нового года. Загадывайте свои заветные желания, если не успели помечтать — помечтайте! Пусть в уже наступившем году свершится все, чего вы ждете!
Я в Старый Новый год желаю
Чтоб все мечты твои сбылись,
Тебя сегодня поздравляю,
Найди любовь длиною в жизнь,
Пусть все по жизни удается,
Пусть радость светится в глазах,
Печаль пусть в прошлом остается,
Снежинкой тая на губах!
Сегодня снова к нам вернется
Любимый праздник - Новый год!
Пусть старым он у нас зовется,
Мы так же ждем его приход!
Пусть этот год без потрясений,
Без бед, без горестей пройдет.
И из счастливых лишь мгновений
Пусть состоит прекрасный год!