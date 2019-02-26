Поздравления с Днем Рождения мачехи в прозе на 26 февраля

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Очень часто случается, что мачеха становится ближе, чем родная мама. В этом нет ничего удивительного — значит, ваш отец сделал правильный выбор. Лучшим подарком для именинницы будут поздравления с днем рождения мачехи, которые дадут ей понять, что она на верном пути, что смогла достучаться до сердца ребенка или подростка. В праздник не забудьте поздравить вторую маму с днем рождения при помощи размещенных в этом разделе красивых поздравлений в прозе.

Милую мачеху поздравляю с днём рождения. Пожелать хочу душевной радости, семейного блага, доброй удачи и великолепных идей, несомненных успехов, счастливых мгновений, искренней любви и чудесного настроения.

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Милая, добрая мачеха, поздравляю с днём рождения. Искренне желаю жизни, как звонкий и чистый ручей, как яркая и длинная гладкая лента, как чудесная и колоритная картина, как добрая и увлекательная книга. Желаю счастья в каждом вдохе и чувства лёгкости на каждом выдохе.

Моя милая мачеха, поздравляю тебя с днём рождения. От чистого сердца хочу пожелать, чтобы ты светилась от счастья, чтобы на твоём пути постоянно появлялись новые возможности, чтобы в твоих силах было достижение всего желаемого, чтобы тобой управляло только хорошее настроение и светлая любовь.

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С днём рождения, моя замечательная мачеха. Желаю светлых моментов в жизни и радостных воспоминаний, чудесного настроения и постоянной уверенности в себе. Пусть для сердца не будет печали и грусти, пусть каждый день дарит для души вдохи счастья и выдохи любви.

Поздравляю с днем рождения, дорогая мачеха. Ты для меня — золотой человек, который всегда поймёт и поддержит и я всем сердцем желаю, чтобы ты была счастлива, чтобы в этот день для тебя свершилось настоящее чудо, чтобы этот год подарил тебе массу возможностей для реализации всех грандиозных планов. Желаю радости, красоты, удачи и неиссякаемого потока любви!

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С днем рождения. Пусть в Ваших глазах всегда горит костер, согревающий и дарящий свет ближним. Пусть каждый приходящий день будет знаменован долгожданными плодами труда и удовольствием отдыха. Пусть тело наполняется здоровьем, как горная река наполнена водой по весне.

Может не по крови, но самая настоящая мама, с днем рождения! Я тебя люблю! Желаю тебе хорошей, здоровой, полной положительных эмоций жизни. Улыбок, радости, заботы и понимания. Пусть все получается и складывается самым наилучшим образом. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо! Ты — мой самый лучший друг!

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С днём рожденья поздравляю мачеху и желаю долгих лет здоровья и счастья, успеха и благополучия, радости и любви. Пусть всегда получается осуществить задуманные планы, пусть жизнь радует счастливыми и тёплыми встречами с близкими людьми и интересными событиями.